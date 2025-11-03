नोएडा: 32 साल पहले किया था मनी ऑर्डर फ्रॉड, सब-पोस्टमास्टर को अब मिली सजा, कोर्ट ने कही ये बात

गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की एक कोर्ट ने एक रिटायर्ड सब-पोस्टमास्टर को 32 साल पहले किए गए मनी ऑर्डर फ्रॉड के सिलसिले में तीन साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने माना कि यह एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है. कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न चुकाने पर एक साल की एक्स्ट्रा जेल हो सकती है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह ऑर्डर 31 अक्टूबर को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM-I) मयंक त्रिपाठी ने पास किया, जिन्होंने हापुड़ के पिलखुवा इलाके के रहने वाले महेंद्र कुमार को इंडियन पीनल कोड की धारा 409 (एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया.

कोर्ट ने राम शंकर पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1988 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गबन की गई रकम वापस करने से जुर्म खत्म नहीं होता. ऑर्डर में कहा गया, "एक बार जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट का जुर्म साबित हो जाता है, तो गबन की गई रकम या सौंपी गई प्रॉपर्टी वापस करने से जुर्म खत्म नहीं होता. अगर दोषी डिफॉल्ट किया गया पैसा वापस कर देता है, तो कोर्ट सज़ा कम कर सकता है."

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, यह मामला 12 अक्टूबर, 1993 का है, जब नोएडा के सेक्टर 15 में रहने वाले अरुण मिस्त्री ने बिहार के समस्तीपुर में अपने पिता मदन महतो को 1,500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा था. उस समय, महेंद्र कुमार नोएडा के सेक्टर 19 में एक पोस्ट ऑफिस में सब-पोस्टमास्टर के तौर पर पोस्टेड थे.

आरोप है कि कुमार ने 75 रुपये कमीशन के साथ 1,500 रुपये लिए लेकिन उसे सरकारी अकाउंट में जमा नहीं किया. इसके बजाय, उन्होंने मिस्त्री को एक नकली रसीद जारी की. जब पैसे पाने वाले को पैसे नहीं मिले, तो मिस्त्री ने 3 जनवरी, 1994 को पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट सुरेश चंद्रा के पास शिकायत दर्ज कराई.

अंदरूनी जांच में पता चला कि 1,575 रुपये सरकार के अकाउंट में जमा नहीं किए गए थे और रसीद नकली थी. इसके बाद, सुपरिटेंडेंट सुरेश चंद्रा ने कुमार के खिलाफ लोकल सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. डिपार्टमेंटल जांच के दौरान, कुमार ने गलती मान ली और 8 फरवरी, 1994 को गबन की गई रकम जमा कर दी, और लिखकर कहा कि अगर भविष्य में ऐसे मामले सामने आए तो वह इतनी रकम वापस कर देंगे.

अपने फैसले में, कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने आरोपों को बिना किसी शक के साबित कर दिया है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा, "एक सरकारी कर्मचारी से पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम करने की उम्मीद की जाती है. ऐसे अपराध न केवल सरकारी सिस्टम को कमजोर करते हैं बल्कि जनता का भरोसा भी कम करते हैं."

