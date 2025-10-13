प्रहलाद पटेल ने PM मोदी को भेंट की 'परिक्रमा-कृपा सार', 108 नदियों के उद्गम का पवित्र जल भी सौंपा

मध्य प्रदेश सरकार में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार' भेंट की और साथ ही 108 नदियों के उद्गम स्थलों से संकलित पवित्र जल का एक विशेष संग्रह भी सौंपा.

पटेल की यह पुस्तक उनकी मां नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों और अनुभूतियों पर केंद्रित है, जिसे उन्होंने अपनी दो वर्षों की गहन साधना और दो बार की परिक्रमा का परिणाम बताया.

उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति में नदियों और परिक्रमा की सदियों पुरानी परंपरा का एक जीवंत दस्तावेज भी है.

108 नदियों का पवित्र जल

पटेल ने प्रधानमंत्री को 108 नदियों के उद्गम स्थानों से भरा पवित्र जल भी एक विशेष अखरोट के डिब्बे में अर्पित किया. इसे उन्होंने अपनी 'उद्गम मानस यात्रा' के दौरान एकत्रित किया था. यह भेंट भारतीय जल संस्कृति और नदियों के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने श्री पटेल के इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रयास की सराहना की और उनके समर्पण को प्रेरणादायक बताया. प्रधानमंत्री को भेंट करने से पहले, इस पुस्तक का विमोचन 14 सितंबर, 2025 को 'हिंदी दिवस' के अवसर पर इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने किया था. प्रधानमंत्री को यह ग्रंथ भेंट किया जाना इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दे रहा है.

भेंट के बाद, श्री पटेल ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा कि यह मुलाकात मात्र एक औपचारिकता नहीं, बल्कि "श्रद्धा, संस्कृति और समर्पण की भावनाओं से ओतप्रोत एक आध्यात्मिक संगम बन गई."

