scorecardresearch
 

Feedback

प्रहलाद पटेल ने PM मोदी को भेंट की 'परिक्रमा-कृपा सार', 108 नदियों के उद्गम का पवित्र जल भी सौंपा

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री पटेल के इस आध्यात्मिक प्रयास की सराहना की और उनके समर्पण को प्रेरणास्पद बताया. भेंट के दौरान मंत्री श्री पटेल ने पीएम को अंगवस्त्र और पुष्प देकर स्वागत किया तथा अपनी पुस्तक की भावना और उद्देश्य से अवगत कराया.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने प्रहलाद पटेल के आध्यात्मिक प्रयास को बताया प्रेरणास्पद (Photo- ITG)
पीएम मोदी ने प्रहलाद पटेल के आध्यात्मिक प्रयास को बताया प्रेरणास्पद (Photo- ITG)

मध्य प्रदेश सरकार में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार' भेंट की और साथ ही 108 नदियों के उद्गम स्थलों से संकलित पवित्र जल का एक विशेष संग्रह भी सौंपा.

पटेल की यह पुस्तक उनकी मां नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों और अनुभूतियों पर केंद्रित है, जिसे उन्होंने अपनी दो वर्षों की गहन साधना और दो बार की परिक्रमा का परिणाम बताया.

उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति में नदियों और परिक्रमा की सदियों पुरानी परंपरा का एक जीवंत दस्तावेज भी है.

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल बाइपास का एक हिस्सा धंसा 
MP के 'हवाला कांड'.में पुलिस अफसरों पर 'नो एक्शन' 
SDOP पूजा पांडेय को भी सस्पेंड कर दिया गया है.(Photo:ITG)
₹1.45 करोड़ 'डकारे'... पुलिस अफसरों पर 'नो एक्शन', हवाला कारोबारियों पर FIR 
सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल.(Photo:Screengrab)
'फ्लाइंग किस' पर बवाल... पीड़ित युवती और आरोपी की फैमिली के बीच मारपीट  
मंडीदीप से ईंटखेड़ी के बीच बाईपास पर धंसी सड़क.(Photo:Screengrab)
MP: भोपाल बाइपास पर गड्ढा होने से हड़कंप, NHAI ने कहा- सड़क MPRDC की 

108 नदियों का पवित्र जल

पटेल ने प्रधानमंत्री को 108 नदियों के उद्गम स्थानों से भरा पवित्र जल भी एक विशेष अखरोट के डिब्बे में अर्पित किया. इसे उन्होंने अपनी 'उद्गम मानस यात्रा' के दौरान एकत्रित किया था. यह भेंट भारतीय जल संस्कृति और नदियों के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है.

यह भी पढ़ें: मीम शेयर करने पर युवक से पैर धुलवाए, वही पानी पिलाया... मध्य प्रदेश के दमोह की घटना पर मचा बवाल

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने श्री पटेल के इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रयास की सराहना की और उनके समर्पण को प्रेरणादायक बताया. प्रधानमंत्री को भेंट करने से पहले, इस पुस्तक का विमोचन 14 सितंबर, 2025 को 'हिंदी दिवस' के अवसर पर इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने किया था. प्रधानमंत्री को यह ग्रंथ भेंट किया जाना इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दे रहा है.

भेंट के बाद, श्री पटेल ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा कि यह मुलाकात मात्र एक औपचारिकता नहीं, बल्कि "श्रद्धा, संस्कृति और समर्पण की भावनाओं से ओतप्रोत एक आध्यात्मिक संगम बन गई."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement