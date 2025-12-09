इंदौर: सब्जी खरीदने गई महिला पर दो लड़कों ने किया गंदा कमेंट, पति ने सुनते ही किया विरोध, फिर...

इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में सब्जी खरीदने गई एक महिला के साथ हुई अभद्र टिप्पणी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया. मामला तब बढ़ गया जब महिला के पति ने कमेंट का विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया. घटना के बाद पीड़ित दंपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

और पढ़ें

तिलक नगर थाने में मिली शिकायत के अनुसार, महिला अपने पति के साथ सब्जी मंडी में खरीदारी करने गई थी. तभी वहां मौजूद दो आरोपी सुमित और सुनील ने महिला पर कमेंट किया. महिला के पति ने इसका विरोध किया तो दोनों युवक उससे उलझ गए और मारपीट करने लगे. शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और बीच-बचाव किया.

महिला पर दो युवकों ने किया अश्लील कमेंट

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

डीसीपी कुमार प्रतीक ने बताया कि सब्जी मंडी में विवाद को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी. जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों सुमित और सुनील को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. घटना से इलाके में रोष है और लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई महिला या परिवार इस तरह की स्थिति का सामना न करे.

---- समाप्त ----