scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर: हिंदू लड़की को कार में लेकर घूम रहा था जिम ट्रेनर, बंजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोका, फिर...

इंदौर के सिक्स पैक जिम में ट्रेनर शादाब मंसूरी पर एक युवती से नजदीकी बढ़ाने और अपनी शादी छिपाने का आरोप लगा है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को कार में रोककर हंगामा किया. पुलिस जांच में पता चला कि शादाब विवाहित है और दो बच्चों का पिता है. युवती को इसकी जानकारी नहीं थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर शादाब को धारा 151 के तहत जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
जिम ट्रेनर की शादी 6 साल पहले हो गई थी. (Photo: Representational)
जिम ट्रेनर की शादी 6 साल पहले हो गई थी. (Photo: Representational)

इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिक्स पैक जिम में ट्रेनर के रूप में कार्यरत शादाब मंसूरी और एक युवती को लेकर विवाद की स्थिति बन गई. ट्रेनर पर आरोप है कि जिम में ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. इस दौरान जब दोनों कार से घूमने निकले, तब पलसीकर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया. 

6 साल पहले हो गई थी शादी
दरअसल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब युवक से पूछताछ के दौरान अपनी पहचान और वैवाहिक स्थिति बताने को कहा तो उसने छिपा दी. लड़के की शादी 6 साल पहले हो गई थी. पूछताछ के दौरान मौके पर हल्का हंगामा हुआ. 

सूचना मिलते ही जूनी इंदौर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि शादाब मंसूरी विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

खुशी साल 2022 में भोपाल पढ़ने आई थी. (Photo: instagram)
मॉडल खुशी की मौत के बाद बॉयफ्रेंड कासिम गिरफ्तार, राहुल नाम बताकर की थी दोस्ती 
पहचान छुपाकर लड़की को धोखा दे रहा था युवक (Photo: Screengrab)
पहचान छुपाकर हिंदू युवती संग घूम रहा था जिम ट्रेनर शादाब, बजरंग दल ने किया हंगामा 
शिलांग में विपिन रघुवंशी की गवाही होने जा रही है. (File Photo: ITG)
'राजा रघुवंशी को सोनम और राज ने हवस के लिए मारा', बड़े भाई का बड़ा दावा 
Cold Wave alert in Indore (File Photo- ITG)
इंदौर में बढ़ी ठिठुरन, 8 डिग्री से नीचे तापमान! मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी 
7 नवंबर को फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ.(Photo:Screengrab)
MP हाईकोर्ट से 'हक' को हरी झंडी, शाह बानो की बेटी की याचिका खारिज 

धारा 151 के तहत गिरफ्तारी
आरोप है कि उसने युवती को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी. बजरंग दल का कहना है कि युवक के मोबाइल की जांच से और भी तथ्य सामने आ सकते हैं. जूनी इंदौर एसीपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से कर रही है. दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल युवक के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement