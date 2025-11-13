इंदौर: हिंदू लड़की को कार में लेकर घूम रहा था जिम ट्रेनर, बंजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोका, फिर...

इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिक्स पैक जिम में ट्रेनर के रूप में कार्यरत शादाब मंसूरी और एक युवती को लेकर विवाद की स्थिति बन गई. ट्रेनर पर आरोप है कि जिम में ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. इस दौरान जब दोनों कार से घूमने निकले, तब पलसीकर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया.

6 साल पहले हो गई थी शादी

दरअसल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब युवक से पूछताछ के दौरान अपनी पहचान और वैवाहिक स्थिति बताने को कहा तो उसने छिपा दी. लड़के की शादी 6 साल पहले हो गई थी. पूछताछ के दौरान मौके पर हल्का हंगामा हुआ.

सूचना मिलते ही जूनी इंदौर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि शादाब मंसूरी विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं.

धारा 151 के तहत गिरफ्तारी

आरोप है कि उसने युवती को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी. बजरंग दल का कहना है कि युवक के मोबाइल की जांच से और भी तथ्य सामने आ सकते हैं. जूनी इंदौर एसीपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से कर रही है. दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल युवक के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है.

