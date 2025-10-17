scorecardresearch
 

MP: फुटकर व्यापारियों के बीच जमकर चली लात-घूंसे, Video वायरल होते ही पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 आरोपी

इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. विवाद आपसी कहासुनी से शुरू होकर लात-घूंसे तक पहुंच गया. पुलिस ने वीडियो के आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लिया, जिनमें अजय नामक युवक भी शामिल है. सार्वजनिक जगह पर हंगामा करने पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में कुछ युवक आपस में कहासुनी करते दिखे, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. इस घटना के समय राजवाड़ा परिसर में भारी भीड़ मौजूद थी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वीडियो में एक महिला भी घटनास्थल पर मौजूद दिखाई दी, जो झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही थी.

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सराफा थाना पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने फुटेज के आधार पर मारपीट में शामिल युवकों की पहचान की और तीन आरोपियों को हिरासत में लिया. इनमें एक आरोपी अजय अमला निवासी बताया जा रहा है, जबकि अन्य दो आरोपी उसके साथी हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद आपसी कहासुनी के बाद शुरू हुआ था, जो बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया.

सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया और बाद में दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया. हालांकि, सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने और मारपीट जैसी हरकत को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर प्रिवेंटिव एक्शन (रोकथामात्मक कार्रवाई) की है.

देखें वीडियो...

एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि राजवाड़ा क्षेत्र भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाका है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में गश्त और निगरानी बढ़ाई जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

