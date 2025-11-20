scorecardresearch
 

Feedback

10 साल से लिव-इन में रह रहे कपल में झगड़ा, गुस्से में महिला छठी मंजिल से कूदी और फिर...

इंदौर में एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर 33 साल की महिला ने खुदकुशी कर ली. पुलिस के मुताबिक महिला का अपने लिव-इन पार्टनर से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. दस सालों से साथ रह रहे दोनों पहले से शादीशुदा थे और अपने-अपने जीवनसाथियों से अलग रह रहे थे. पुलिस लिव-इन पार्टनर से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
महिला ने दी जान (Photo: Representational )
महिला ने दी जान (Photo: Representational )

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बुधवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक 33 साल की महिला ने एक बहुमंजिला इमारत की छठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. यह घटना राऊ थाना क्षेत्र के एक आवासीय परिसर में हुई. 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि महिला का अपने लिव-इन पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके तुरंत बाद उसने यह चरम कदम उठाया. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) राजेश दांडोतिया ने बताया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

10 साल से दोनों रह रहे थे साथ

सम्बंधित ख़बरें

बालाघाट SP आदित्य मिश्रा से लिपटकर रोते हॉकफोर्स जवान.(Photo:Santosh Patel DSP)
क्या SP, क्या सिपाही... जांबाज आशीष के लिए खूब रोया पुलिस महकमा 
इंदौर के पास महू में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का घर.(Photo:ITG)
Al-Falah यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का टूटेगा घर, महू कैंट बोर्ड का नोटिस  
भारतीय चीता मुखी बनी मां.(Photo:Screengrab)
कूनो में जन्मे 5 नए शावक, पहली भारतीय चीता मुखी ने दिया जन्म 
विनिता खांडेकर के देहदान पर राजकीय सम्मान.(Photo:ITG)
72 साल की महिला का देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई 
नक्सली मुठभेड़ में MP के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद.(Photo:Santosh Patel DSP)
जनवरी में होनी थी शादी... 29 की उम्र में मिल चुके थे गैलेंट्री अवॉर्ड, शहीद आशीष शर्मा की कहानी  

वह इंदौर के एक निजी स्कूल में स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती थी, जबकि उसका लिव-इन पार्टनर टैक्सी चलाता है. दोनों पिछले दस सालों से इसी फ्लैट में साथ रह रहे थे. उन्होंने कहा, घटना के बाद पुलिस ने लिव-इन पार्टनर को जांच में शामिल किया है और उससे पूछताछ जारी है.

घटनास्थल पर पहुंचे डीसीपी श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि दोनों पहले से विवाहिता/विवाहित थे, लेकिन अपने-अपने जीवनसाथियों से अलग होने के बाद एक साथ रह रहे थे. उन्होंने कहा, 'प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि महिला मानसिक दबाव में थी और घटना से कुछ समय पहले उसने रसोई में गैस सिलेंडर का पाइप निकालकर आग लगाने की कोशिश की. जब यह प्रयास विफल हो गया, तो वह सीधे बालकनी से कूद गई.'

Advertisement

हत्या या खुदकुशी ? जांच शुरू

पुलिस के अनुसार, घटना के समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी पुष्टि लिव-इन पार्टनर के बयान से हो सकती है. हालांकि पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है, चाहे वह आत्महत्या हो, उकसावा हो या फिर किसी और प्रकार का दबाव.

घटना के बाद स्थानीय निवासी भी परिसर में एकत्र हो गए और पुलिस ने मौके को सील करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया. टीम ने फ्लैट से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं, जिनमें गैस सिलेंडर का डिस्कनेक्टेड पाइप, महिला का मोबाइल फोन और कमरे का बिखरा हुआ सामान शामिल है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement