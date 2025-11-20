10 साल से लिव-इन में रह रहे कपल में झगड़ा, गुस्से में महिला छठी मंजिल से कूदी और फिर...

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बुधवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक 33 साल की महिला ने एक बहुमंजिला इमारत की छठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. यह घटना राऊ थाना क्षेत्र के एक आवासीय परिसर में हुई.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि महिला का अपने लिव-इन पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके तुरंत बाद उसने यह चरम कदम उठाया. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) राजेश दांडोतिया ने बताया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
10 साल से दोनों रह रहे थे साथ
वह इंदौर के एक निजी स्कूल में स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती थी, जबकि उसका लिव-इन पार्टनर टैक्सी चलाता है. दोनों पिछले दस सालों से इसी फ्लैट में साथ रह रहे थे. उन्होंने कहा, घटना के बाद पुलिस ने लिव-इन पार्टनर को जांच में शामिल किया है और उससे पूछताछ जारी है.
घटनास्थल पर पहुंचे डीसीपी श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि दोनों पहले से विवाहिता/विवाहित थे, लेकिन अपने-अपने जीवनसाथियों से अलग होने के बाद एक साथ रह रहे थे. उन्होंने कहा, 'प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि महिला मानसिक दबाव में थी और घटना से कुछ समय पहले उसने रसोई में गैस सिलेंडर का पाइप निकालकर आग लगाने की कोशिश की. जब यह प्रयास विफल हो गया, तो वह सीधे बालकनी से कूद गई.'
हत्या या खुदकुशी ? जांच शुरू
पुलिस के अनुसार, घटना के समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी पुष्टि लिव-इन पार्टनर के बयान से हो सकती है. हालांकि पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है, चाहे वह आत्महत्या हो, उकसावा हो या फिर किसी और प्रकार का दबाव.
घटना के बाद स्थानीय निवासी भी परिसर में एकत्र हो गए और पुलिस ने मौके को सील करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया. टीम ने फ्लैट से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं, जिनमें गैस सिलेंडर का डिस्कनेक्टेड पाइप, महिला का मोबाइल फोन और कमरे का बिखरा हुआ सामान शामिल है.