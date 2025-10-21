ग्वालियर: थाने में समद कादरी और पुलिस के बीच कहासुनी, वरिष्ठ अधिकारियों ने कराया समझौता

ग्वालियर के इंदरगंज थाने में हाल ही में विवाद की घटना सामने आई. शहरकाजी के भाई समद कादरी और पुलिस के बीच कहासुनी के बाद हंगामा मच गया. जानकारी के अनुसार, समद कादरी शिंदे की छावनी में हाल ही में हुई गोलीकांड की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए थाने पहुंचे थे.

थाने में उस समय भीड़ काफी ज्यादा थी. इसी दौरान सब-इंस्पेक्टर यशपाल सिंह ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा. इस निर्देश पर ही विवाद शुरू हो गया. समद कादरी ने पुलिस पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि मैं सिंधिया परिवार का राजगुरू हूं, मुझे उठाईगीरा मत समझना. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपमान को वह बर्दाश्त नहीं करेंगे.

समद कादरी ने पुलिस पर अपमान करने का आरोप

विवाद बढ़ते ही थाने का माहौल तनावपूर्ण हो गया. मामले की जानकारी जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया. दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कराई गई. पुलिस अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद मामला शांत हुआ.

अंत में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए. अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की स्थितियों में संयम बनाना और आपसी बातचीत करना जरूरी है. इससे थाने में शांति बहाल रही और आगे किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सका.

थाने में दोनों पक्षों में मामला हुआ शांत

यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोग भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. थाने की प्रशासनिक कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रियता को लोगों ने महत्वपूर्ण बताया.

