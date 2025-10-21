scorecardresearch
 

Feedback

ग्वालियर: थाने में समद कादरी और पुलिस के बीच कहासुनी, वरिष्ठ अधिकारियों ने कराया समझौता

ग्वालियर के इंदरगंज थाने में समद कादरी और पुलिस सब-इंस्पेक्टर यशपाल सिंह के बीच कहासुनी हुई. समद कादरी ने पुलिस पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया और खुद को सिंधिया परिवार का राजगुरू बताया. विवाद की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची. मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों ने आरोप वापस ले लिए और मामला शांत हुआ.

Advertisement
X
समद कादरी और पुलिस के बीच कहासुनी (Photo: Screengrab)
समद कादरी और पुलिस के बीच कहासुनी (Photo: Screengrab)

ग्वालियर के इंदरगंज थाने में हाल ही में विवाद की घटना सामने आई. शहरकाजी के भाई समद कादरी और पुलिस के बीच कहासुनी के बाद हंगामा मच गया. जानकारी के अनुसार, समद कादरी शिंदे की छावनी में हाल ही में हुई गोलीकांड की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए थाने पहुंचे थे.

थाने में उस समय भीड़ काफी ज्यादा थी. इसी दौरान सब-इंस्पेक्टर यशपाल सिंह ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा. इस निर्देश पर ही विवाद शुरू हो गया. समद कादरी ने पुलिस पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि मैं सिंधिया परिवार का राजगुरू हूं, मुझे उठाईगीरा मत समझना. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपमान को वह बर्दाश्त नहीं करेंगे.

समद कादरी ने पुलिस पर अपमान करने का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Shiv Sena Uddhav faction clashed with Mumbai police before MVA ruckus News in hindi
MVA के हल्लाबोल से पहले शिवसेना उद्धव गुट की पुलिस से कहासुनी 
nagpur violence case
क्राइम ब्रांच को सौंपी गई नागपुर में महिला पुलिस से बदसलूकी की जांच, देखें 
कर्फ्यू में घूम रहे कार सवार कपल की बदसलूकी
कर्फ्यू में पुलिस से बदसलूकी, महिला बोली- इसे किस करना है, रोक सको तो रोक लो 
चालान काटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की बदसलूकी
चालान काटने पर BJP कार्यकर्ताओं की पुलिस से बदसलूकी, वीडियो 
पर्यटको ने पुलिस से की बदसलूकी
महिला बोली- वर्दी उतरवा दूंगी, पुलिस से पर्यटकों की बदसलूकी 

विवाद बढ़ते ही थाने का माहौल तनावपूर्ण हो गया. मामले की जानकारी जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया. दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कराई गई. पुलिस अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद मामला शांत हुआ. 

अंत में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए. अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की स्थितियों में संयम बनाना और आपसी बातचीत करना जरूरी है. इससे थाने में शांति बहाल रही और आगे किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सका.

Advertisement

थाने में दोनों  पक्षों में मामला हुआ शांत 

यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोग भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. थाने की प्रशासनिक कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रियता को लोगों ने महत्वपूर्ण बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement