scorecardresearch
 

Feedback

कंडक्टर ने झांसे में लेकर महिला को बैठाया बस में, उतर गए सारे पैसेंजर तो किया रेप

ग्वालियर बस स्टैंड पर बस कंडक्टर विष्णु ओझा ने 27 वर्षीय विवाहित महिला से बस में दुष्कर्म किया. महिला ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने झांसे में लेकर बस में बैठाया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की है.

Advertisement
X
झांसे में लेकर महिला को बैठाया बस में, कंडक्टर ने किया रेप (Photo: Representational image)
झांसे में लेकर महिला को बैठाया बस में, कंडक्टर ने किया रेप (Photo: Representational image)

मध्य प्रदेश में ग्वालियर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में उस समय सनसनी फैल गई जब बस कंडक्टर ने एक विवाहित महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. जानकारी के मुताबिक, महिला अपने पति से विवाद के बाद शिवपुरी से भिंड लौट रही थी.

झांसा देकर बस में बैठाया

आरोपी बस कंडक्टर विष्णु ओझा ने उसे झांसे में लेकर बस में बैठाया और रात में बस खाली होने पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. महिला ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस ने तत्परता दिखाकर आरोपी को बस स्टैंड से ही गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

महिला डॉक्टर के परिजनों ने की SIT की मांग. (File Photo: ITG)
आरोपी के घर बहस, फिर सुसाइड... क्या है लेडी डॉक्टर की खुदकुशी का सच 
Delivery boy rapes doctor in Delhi.
ऑनलाइन फ्रेंडशिप फिर रेप... डिलीवरी बॉय ने फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर महिला को फंसाया 
Bigg Boss 19 फेम Tanya Mittal पर FIR की मांग, जानें... 
Tanya Mittal Gwalior FIR News
तान्या मित्तल पर FIR की मांग, बैन हुई पोटाश गन चलाते वीडियो वायरल 
Army soldier turns fake TTE
फर्जी TTE बनकर ट्रेन में वसूली करने लगा सेना का जवान, RPF ने पकड़ा 

पति से प्रताड़ित थी महिला

दरअसल, भिंड जिला की रहने वाली एक 27 साल की महिला की शादी छह साल पहले शिवपुरी निवासी एक युवक से हुई थी. दोनों का दो साल का एक बेटा भी है, पर कुछ समय से महिला का पति उसे प्रताड़ित कर रहा था. जिस पर उसने शिवपुरी देहात थाना में शिकायत की थी और अभी भिंड कोर्ट में पति से भरण पोषण का केस चल रहा है. कोर्ट में लगातार तारीख पर पति नहीं आ रहा है. महिला उसी का पता लगाने के लिए सोमवार को भिंड से शिवपुरी देहात के लिए निकली थी. 

Advertisement

ग्वालियर में खाली हो गई बस तो...

सोमवार सुबह वह ग्वालियर आ गई और ग्वालियर से शिवपुरी-गुना जाने वाली बस में सवार हो गई. बस ने दोपहर में उसे शिवपुरी उतार दिया. इस दौरान महिला की बस कंडक्टर विष्णु ओझा निवासी बदरवास जिला गुना से जान पहचान हो गई. विष्णु ने महिला से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और बोला की गुना से बस लौटेगी तो वह उसे फोन कर देगा. शाम के समय बस कंडक्टर विष्णु ओझा ने महिला को फोन कर शिवपुरी से बस में बैठा लिया. बस रात करीब 9 बजे ग्वालियर बस स्टैंड पहुंच गई. पूरी बस ग्वालियर में खाली हो गई. इस पर विष्णु ने महिला से कहा कि वह बस में ही बैठी रहे. वह दस मिनट में लौटकर आ रहा है फिर उसे भिंड छोड़ देगा.

बस के दरवाजे अंदर से लॉक कर किया दुष्कर्म

करीब 9.30 बजे बस कंडक्टर वापस लौटा. उसने खाली बस के दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए. महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बलात्कार करने के बाद वह बस से निकलकर महिला को वहीं छोड़कर चला गया.घटना के बाद डरी व सहमी महिला ने तत्काल बस स्टैंड के बाहर पहुंचकर DIAL 112 को सूचना दी. पुलिस ने तत्काल महिला को थाने पहुंचाया. पुलिस महिला को लेकर तत्काल वापस बस स्टैंड पर आई. यहां बस की पहचान करने के बाद पुलिस ने आरोपी विष्णु ओझा को भागने से पहले ही धर दबोच लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी विष्णु ओझा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement