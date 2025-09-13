MP: रोड शो के दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल घायल, उपचार के बाद दोबारा हुए शामिल

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर में शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के रोड शो के दौरान अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. खुली जीप में खड़े खंडेलवाल का बायां हाथ अचानक दरवाजे की चपेट में आ गया, जिससे उनकी दो उंगलियां घायल हो गईं. चोट लगने के बाद उन्हें असहनीय दर्द हुआ और जीप में ही चक्कर आने लगे. इस स्थिति ने कार्यकर्ताओं को चिंता में डाल दिया और तुरंत उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया.

निजी अस्पताल के डॉक्टर देवेंद्र चढ़ोकार ने बताया कि खंडेलवाल की उंगलियां दरवाजे में फंसने से दब गई थीं. दर्द और उमस भरे मौसम के कारण उन्हें चक्कर आया. उनकी बीपी और शुगर की जांच की गई, जो सामान्य पाई गई. प्राथमिक उपचार और दर्द निवारक दवाई देने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है.

आठनेर बीएमओ डॉ. सचिन आहतकर ने भी पुष्टि की कि यह स्थिति चोट और मौसम के कारण हुई थी. उन्होंने बताया कि अब खंडेलवाल पूरी तरह स्थिर हैं. गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल पहली बार आठनेर पहुंचे थे. रोड शो के दौरान स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

अचानक हुई इस घटना ने कार्यकर्ताओं को क्षणभर के लिए चिंतित कर दिया, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद खंडेलवाल ने रोड शो में वापसी की और सभी निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने तुलादान और स्वागत समारोह में भी भाग लिया. कार्यक्रम के बीच आई इस अचानक घटना के बावजूद खंडेलवाल का उत्साह बरकरार रहा. उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया और सभी से जुड़े। इस घटनाक्रम ने जहां कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ा दी थीं. वहीं प्रदेश अध्यक्ष की वापसी ने उनमें नई ऊर्जा भर दी.

