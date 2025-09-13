scorecardresearch
 

Feedback

MP: रोड शो के दौरान BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल घायल, उपचार के बाद दोबारा हुए शामिल

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रोड शो के दौरान घायल हो गए. खुली जीप में हाथ की दो उंगलियां दरवाजे में फंसने से चोट लगी और उन्हें चक्कर आने लगे. उन्हें निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई. चोट के बावजूद खंडेलवाल ने कार्यक्रम में दोबारा भाग लेकर सभी निर्धारित कार्यक्रम पूरे किए.

Advertisement
X
सभी निर्धारित कार्यक्रम पूरे किए. (Photo: Rajesh Bhatia/ITG)
सभी निर्धारित कार्यक्रम पूरे किए. (Photo: Rajesh Bhatia/ITG)

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर में शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के रोड शो के दौरान अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. खुली जीप में खड़े खंडेलवाल का बायां हाथ अचानक दरवाजे की चपेट में आ गया, जिससे उनकी दो उंगलियां घायल हो गईं. चोट लगने के बाद उन्हें असहनीय दर्द हुआ और जीप में ही चक्कर आने लगे. इस स्थिति ने कार्यकर्ताओं को चिंता में डाल दिया और तुरंत उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया.

निजी अस्पताल के डॉक्टर देवेंद्र चढ़ोकार ने बताया कि खंडेलवाल की उंगलियां दरवाजे में फंसने से दब गई थीं. दर्द और उमस भरे मौसम के कारण उन्हें चक्कर आया. उनकी बीपी और शुगर की जांच की गई, जो सामान्य पाई गई. प्राथमिक उपचार और दर्द निवारक दवाई देने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में नर्सिंग छात्रा की मौत, बैतूल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा

सम्बंधित ख़बरें

बैंक से 30 सेकंड में चोरी, CCTV में कैद वारदात 
बैंक के अंदर से रुपयों से भरा बैग लेकर जाता चोर. (Photo: Screengrab)
PNB बैंक से 30 सेकंड में चोरी... ग्राहक बनकर आया, और रुपयों से भरा बैग ले उड़ा 
MP में डॉक्टर की बेरहमी का वीडियो वायरल  
यह घटना तीन माह पुरानी बताई जा रही है.(Photo:Screengrab)
डॉक्टर ने मरीज के परिजन को मारे थप्पड़ और मुक्के, CMHO बोले- पुरानी घटना है 
गूगल मैप से रास्ता पूछना पड़ा भारी
गूगल मैप के सहारे रास्ता पार कर रहे दो युवकों की नदी में बही कार, बाल-बाल बची जान 

आठनेर बीएमओ डॉ. सचिन आहतकर ने भी पुष्टि की कि यह स्थिति चोट और मौसम के कारण हुई थी. उन्होंने बताया कि अब खंडेलवाल पूरी तरह स्थिर हैं. गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल पहली बार आठनेर पहुंचे थे. रोड शो के दौरान स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

Advertisement

बैतूल

अचानक हुई इस घटना ने कार्यकर्ताओं को क्षणभर के लिए चिंतित कर दिया, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद खंडेलवाल ने रोड शो में वापसी की और सभी निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने तुलादान और स्वागत समारोह में भी भाग लिया. कार्यक्रम के बीच आई इस अचानक घटना के बावजूद खंडेलवाल का उत्साह बरकरार रहा. उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया और सभी से जुड़े। इस घटनाक्रम ने जहां कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ा दी थीं. वहीं प्रदेश अध्यक्ष की वापसी ने उनमें नई ऊर्जा भर दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement