'6 फीट के हट्ठे-कट्ठे थे, तैरना भी जानते थे भैया...', भोपाल के अंकित की थाईलैंड में मौत, बहन को 'साजिश' का शक, CM से जांच की मांग,

MP News: भोपाल से थाईलैंड गए अंकित साहू की समुद्र में डूबने से हुई मौत पर उसके परिवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं और साजिश की आशंका जताई है. अंकित अपनी कंपनी BL साइंस दिल्ली के टूर पर बॉस और दो दोस्तों के साथ 23 अक्टूबर तारीख को थाईलैंड गया था, जहां 28 तारीख को यह दुखद हादसा हुआ. परिजनों ने मध्य प्रदेश सरकार से थाईलैंड दूतावास के माध्यम से इस संदिग्ध मौत की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है.

मृतक अंकित साहू के परिजनों ने उसकी मौत को सामान्य हादसा मानने से इनकार कर दिया है और साजिश का आरोप लगाया है. अंकित के चाचा जगदीश साहू और बहन आयुषी साहू ने बताया कि अंकित बहुत होनहार था और उसे तैरना आता था. अंकित की 6 फीट हाइट थी, ऐसे में अचानक डूब जाने पर संदेह पैदा होता है.

दोस्तों ने मोबाइल का पासवर्ड मांगा

BL साइंस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव अंकित साहू 23 अक्टूबर को अपने बॉस और दो दोस्तों के साथ थाईलैंड टूर पर गया था. 28 तारीख को शाम 5 बजे अंकित को दिल्ली के लिए लौटना था. करीब 1 बजे अंकित अपने दोस्त निकेश के साथ समुद्र में गया. दोस्त संतोष ने पहले परिजनों को फोन कर अंकित के मोबाइल का पासवर्ड मांगा.

पासवर्ड देने के तुरंत बाद संतोष ने फिर फोन किया और बताया कि अंकित समुद्र में डूब गया है, उसके फेफड़ों में पानी भर गया है और अस्पताल में उसकी मौत हो गई है. अंकित के पिता देवेंद्र साहू भोपाल के शाहजहानाबाद में आटा चक्की चलाते हैं. अंकित की ढाई साल की बेटी है. देखें Video:-

CM से मांगी मदद

पिता देवेंद्र साहू और चाचा जगदीश साहू समेत बहन आयुषी साहू ने एक स्वर में मध्य प्रदेश सरकार से मदद मांगी है. चाचा ने कहा, "हमारा बेटा काफी होनहार था...उसकी डूबने से मौत क्यों हुई इसकी जांच होनी चाहिए, उसके साथ कोई साजिश की गई है."

'मैं नहीं मान सकती'

बहन आयुषी साहू ने बताया, "भैया को तैरना आता था, उनकी 6 फीट हाइट थी, मैं नहीं मान सकती...मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करती हूं कि इसकी पूरी जांच की जाए."

