Sahitya Aajtak 2022: 'मीरा का भजन नहीं ये Love Song है' सिंगर संजीवनी ने गाए इंग्लिश में भजन

दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहे तीन दिवसीय साहित्य आजतक (Sahitya Aaajtak) का महाकुंभ जारी है. आजतक द्वारा आयोजित यह सालाना कार्यक्रम है. कार्यक्रम में साहित्य, कला, सिनेमा, संगीत, थिएटर, राजनीति और संस्कृति से जुड़े दिग्गज शामिल हुए हैं.

आज तक के वरिष्ठ पत्रकार सईद अंसारी ने बड़े ही अलग अंदाज में सुप्रसिद्ध पार्श्वगायिका संजीवनी भेलेंडे (Sanjeevani Bhelande) का स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित किया. तो उधर पत्रकार आशुतोष चतुर्वेदी ने भी संजीवनीजी के गाने गाकर उनका स्वागत किया. संजीवनी भेलेंडे ने 'यारा रब रुस जाने दे' गाना गाते हुए मंच पर एंट्री की.

संजीवनी से उनकी लिखी किताब 'मीरा एंड मी' (Meera and Me) के बारे में सवाल किया गया. संजीवनी भेलेंडे ने अपनी पुस्तक मीरा एंड मी को साहित्य आजतक के मंच पर पेश किया. किताब, मीरा और आज की महिलाओं के बारे में है. इस किताब के जरीए उन्होंने आधुनिक महिलाओं की स्थिति के बारे में भी बात की. साथ ही मीरा के भजन को इंग्लिश में लिखा. इस किताब में मीरा की भवानाओं की अभिव्यक्ति को बड़े ही अनूठे ढ़ंग से पेश किया गया है.

इस शो में संजीवनीजी ने कहा कि वह मीरा के भजन को प्यार का गीत (love song) मानती हैं. उन्होंने दर्शकों के लिए प्यार भरे गीत भी गाकर सुनाए जिसे भैलेंडे ने अपनी पुस्तक में शामिल किया है. संजीवनी ने भजन, जो तुम तोड़ो पिया मै ना ही तोड़ूं, तोसो प्रीत तोड़ पिया कौन संग जोड़ू को इंग्लिश फ्यूजन के साथ गाया, जो कमाल का था. उन्होंने एक अनोखे तरीके से मीराबाई के गीतों को गा कर साहित्य आजतक में समां बांध दिया. उनके गीत deep deep blue...मा गिरधर रंग राती गाने का फ्यूजन भी कमाल का था.

कार्यक्रम के आखिर में उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो.. he blessed me with gem divine and took me गाकर दर्शकों को अपने आवाज का कायल बना दिया.

संजीवनी भेलेंडे ने 2000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रम दिए हैं. महाराष्ट्र में जन्मी संजीवनी जी टीवी के 'सा रे गा मा' की पहली विजेता हैं और पहली बार किसी टीवी रियलिटी शो से हिंदी फिल्मों में प्लेबैक के लिए चुनी गई गायिका हैं. उनको पहली बार विधु विनोद चोपड़ा ने अपने फिल्म 'करीब' में प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया था.

उन्होंने 1999 में गीत 'चोरी चोरी नजरें मिलीं' के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका आशीर्वाद का पुरस्कार जीता और 'चुरा लो ना दिल मेरा सनम' के लिए फिल्मफेयर और स्क्रीन नामांकन मिल चुका है.