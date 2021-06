भारतीय टूरिस्ट के लिए 15 जुलाई से खुलेगा मालदीव, दिखानी होगी निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट

कोरोना के इस संकट काल में दुनियाभर के टूरिज्म डेस्टिनेशन बंद पड़े हैं, जिससे टूरिज्म, होटेल और एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है. इसी बीच मालदीव की सरकार ने 15 जुलाई से अपनी सीमाओं को दक्षिण एशियाई देशों के लिए खोलने का ऐलान किया है. राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार 1 से 15 जुलाई के बीच समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करती रहेगी.

ये उन भारतीय के लिए भी बड़ी राहत की खबर है जो लंबे समय से विदेश घुमने के इंतजार में बैठे हुए थे. माले स्थित पर्यटन मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों को सिर्फ निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. मालदीव दक्षिण एशिया से आने वाले पर्यटकों के लिए 15 जुलाई से टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू करेगा.

