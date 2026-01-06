scorecardresearch
 
हफ्ते में 2 दिन डाइट, 5 दिन नॉर्मल खाना...क्या है 5:2 डाइट जिससे घटाया 19 Kg वजन

भारत में जन्मे डॉ. माइकल मोस्ले ने एक डाइट बनाई थी जिसे उन्होंने 5:2 डाइट नाम दिया था. ये वेट लॉस डाइट क्या है, कैसे काम करती है, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

वजन घटाने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत नहीं होती. (Photo:Pexels)

67 साल के डॉ. माइकल मोस्ले का जन्म भारत (कोलकाता) में हुआ था लेकिन बचपन में ही अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए थे और वहीं बड़े हुए. वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड और लंदन में पढ़ाई की. वह मुख्य रूप से ब्रिटेन में रहते थे. वह अपनी 5:2 डाइट (इंटरमिटेंट फास्टिंग) और द फास्ट 800 डाइट के लिए वह काफी जाने जाते थे. उन्होंने आम लोगों से लेकर फेमस टीवी स्टार और प्रेजेंटर मार्टिन क्लून्स को भी वजन कम करने में मदद की थी.

उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 5:2 डाइट प्लान तैयार किया था ताकि लोग आसान से आसान तरीके से अपना वजन कम कर पाएं. तो आइए ये 5:2 डाइट क्या है इस बारे में भी जान लीजिए जिसकी मदद से मार्टिन ने अपना करीब 19 किलो वजन कम किया है.

5:2 डाइट से कैसे फायदा हुआ ?

ऐसा माना जाता है कि 5:2 डाइट ने दुनिया भर में लाखों लोगों को वजन कम करने और लंबे समय तक हेल्थ को सह रखने में मदद की है. इनमें विशेष रूप से मार्टिन क्लुनेस शामिल हैं जो आईटीवी के डॉक मार्टिन में अपनी भूमिका के लिए सबसे प्रसिद्ध एक्टर हैं.

मेलऑनलाइन से बात करते हुए मार्टिन ने कहा था कि उन्होंने 5:2 डाइट की बदौलत सिर्फ 3 महीनों में लगभग 19 किलो वजन कम किया था क्योंकि ओवरवेट होने के कारण उनके घुटनों में भी दर्द होने लगा था.'

मार्टिन ने जब उस डाइट के बारे में देखा तो उन्होंने आजमाकर देखा और उनका वजन कम होने लगा. उनके मुताबिक यह डाइट काफी अच्छी है और यह कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेस्ट मानी जाती है.'

5:2 डाइट प्लान क्या है?

द मिरर के मुताबिक, 5:2 डाइट प्लान उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो वजन घटाने के लिए तरीका सर्च कर रहे हैं. इस डाइट में 5 दिन सामान्य रूप से भोजन करना और 2 दिन कैलोरी सीमित करना शामिल है, जिन्हें आमतौर पर 'फास्टिंग' का दिन कहा जाता है.

'इस डाइट में मेडिटेरियन डाइट वाली चीजों को खाया जाता है क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि यह प्लान पारंपरिक पश्चिमी डाइट के साछ बेहचतर रिजल्ट देता है.

हेल्थलाइन के विशेषज्ञों ने समझाया है, 'हफ्ते का प्लान बनाने का सामान्य तरीका सोमवार और गुरुवार को फास्टिंग रखना है, जिसमें 2 या 3 छोटी मील शामिल हैं. इसके अलावा आप हफ्ते के बाकी दिनों में नॉर्मल भोजन कर सकते हैं.'

'नॉर्मल खाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं. यदि आप बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं तो संभवतः आपका वजन कम नहीं होगा, और हो सकता है कि आपका वजन बढ़ भी जाए.'

रिसर्च भी हुईं

5:2 डाइट पर रिसर्च तो हुई हैं लेकिन कम. अकादमिक स्टडीज ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे तो गिनाए बल्कि ये भी कहा इससे सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होता बल्कि आगे चलकर होने वाली बीमारियों को भी मैनेज करने में मदद मिलती है.'

2021 में हुई स्टडी के बाद, इंटरमाउंटेन हेल्थकेयर हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉ. बेंजामिन हॉर्न ने कहा, 'सूजन कई पुरानी बीमारियों जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ाती है और यदि कोई ये डाइट करता है तो शरीर से सूजन कम होती है और इन बीमारियों का जोखिम कम होता है.'

पिछले साल बार्सिलोना की यूनिवर्सिटी ने लहसुन, केसर, ऑलिव, रोजमेरी और अंगूर को मेडिटेरियन डाइट में शामिल किया था जो हार्ट डिजीज के जोखिम को कम कर सकते हैं.

ट्यूलेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि मेडिटेरियन डाइट से डिमेंशिया के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है.

मेडिटेरियन डाइट क्या है और उसमें क्या खाते हैं?

मेडिटेरियन डाइट उन देशों के खान-पान पर आधारित है जो भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) के किनारे बसे हैं जैसे कि इटली और ग्रीस. मेडिटेरियन डाइट को दुनिया की सबसे हेल्दी डाइट माना जाता है क्योंकि इससे हार्ट डिजीज का जोखिम कम होता है. इस डाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं होते. चीनी के बजाय प्राकृतिक और फ्रेश चीजों पर जोर दिया जाता है.

इस डाइट में सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, फलियां और सीड्स के साथ हेल्दी फैट वाली चीजें खाई जाती हैं. मछली, सीफूड, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट कम मात्रा में खाए जाते हैं. मिठाई और एडेड शुगर वाले ड्रिंक्स से पूरी तरह बचा जाता है.

