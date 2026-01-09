1 लीटर दूध 175 और एक टमाटर का रेट 15 रुपये...जानें वेनेजुएला और भारत में खाने की कीमतों में कितना अंतर है

कभी दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर देशों में शुमार रहा वेनेजुएला को आज पूरी दुनिया तरस भरी नजरों से देख रही है. अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी को राजधानी कराकस पर हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत हिरासत में ले लिया. ऐसा नहीं है कि इस घटना से पहले वेनेजुएला में सब कुछ ठीक था. वहां अराजकता तो पिछले कई दशकों से है लेकिन हाल ही में अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया वो किसी भी देश पर बदनुमा दाग की तरह है.

और पढ़ें

जिस जमीन के नीचे काला सोना (तेल) बहता है, वहां के लोग दूध-ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं. हालांकि इसके पीछे वेनेजुएला की खुद की नीतियां जिम्मेदार हैं.

तेल संपन्न होने के बावजूद दाने-दाने को मोहताज

हाल के सालों में वेनेजुएला में खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. किराने के जरूरी सामान की कीमत वहां मिनिमम वेज (न्यूनतम आय) से लगभग पांच गुना ज्यादा है. हैरानी की बात है कि खाड़ी (अरब) देश जो तेल के दम पर दुनिया की हर ऐशो-आराम में जी रहे हैं, वहीं वेनेजुएला जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, वहां भुखमरी और बेरोजगारी है.

वेनेजुएला बोलिवर बनाम भारतीय रुपया

वेनेजुएला की करेंसी को वेनेजुएला बोलिवर (VES) या बोलिवर कहा जाता है. अमेरिका की ग्लोबल मीडिया कंपनी फोर्ब्स के अनुसार, भारत का एक रुपया वेनेजुएला के 3.46 VES के बराबर है. भारत के 100 रुपये वेनेजुएला में 346.43 बोलिवर होते हैं. यानी भारत के 100 रुपये वेनेजुएला की करेंसी में करीब 346 रुपये के बराबर हैं. यानी तीन गुना ज्यादा. लेकिन यहां महंगाई भी भारत से ज्यादा है.

Advertisement

सर्बिया की क्राउड-सोर्स ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी नम्बियो जो दुनिया भर के शहरों और देशों के लिए रहने की लागत, आवास और जीवन की गुणवत्ता का डेटा देता है, के अनुसार, वेनेजुएला में रहने का खर्च (किराए को छोड़कर) भारत की तुलना में 99.7% ज्यादा है. वेनेजुएला में किराए की कीमतें भारत की तुलना में 63.7% ज्यादा हैं. रेस्टोरेंट की कीमतें भारत की तुलना में 163.6% और किराने के सामान की कीमतें भी भारत की तुलना में 94.8% ज्यादा हैं.

भारत और वेनेजुएला में खाने-पीने की कीमतों में अंतर

अगर भारत और वेनेजुएला में खाने-पीने की चीजों की कीमतों की तुलना की जाए तो अंतर बहुत बड़ा है. भारत में जहां दूध (रेगुलर 1 लीटर) की कीमत 60.98 रुपये के आसपास है तो वहीं, वेनेजुएला में आपको एक लीटर दूध के लिए करीब 175 रुपये चुकाने होंगे.

आलू-प्याज के दाम भी चार गुना

व्हाइट ब्रेड का 500 ग्राम का पैकेट भारत में करीब 43.54 रुपये का है लेकिन वेजेजुएला में यह करीब 170.68 का मिलेगा. सफेद चावल (1 kg) यहां 61.33 जबकि वेनेजुएला में 119.71 रुपये का है. यहां बड़े साइज के अंडे 12 करीब 83.61 रुपये में मिलेंगे जबकि ये वेनेजुएला में 240.82 रुपये में मिलेंगे. यानी वहां एक अंडे के लिए आपको 20 रुपये देने होंगे.

इतना ही नहीं वहां आलू, प्याज और टमाटर जैसी चीजों के दाम भी भारत के मुकालबे तीन से चार गुना ज्यादा हैं. यहां एक किलो आलू 34 रुपये तो वेनेजुएला में एक किलो आलू के लिए आपको 163 रुपये चुकाने होंगे. यहां टमाटर करीब 46 रुपये जबकि वेनेजुएला में एक किलो टमाटर की कीमत 181.75 रुपये है. एक किलो प्याज की कीमत भारत में करीब 38 रुपये हैं, वहीं वेनेजुएला में इसकी कीमत 165 रुपये है.

Advertisement

सबसे ज्यादा क्या खाते हैं वेनेजुएला के लोग

वेनेजुएला के लोग आमतौर पर चावल, कॉर्न, काली बीन्स, चीज, बीफ जैसी चीजें खाते हैं.

---- समाप्त ----