WHO की बताई खान-पान की इन 4 बातों को फॉलो करें, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां नहीं फटकेंगी आपके पास

WHO Health Tips: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को अपने खानपान का पूरा ख्याल रखना चाहिए वरना डायबिटीज से फ्यूचर में हार्ट या किडनी की समस्याएं हो सकती हैं. कई बार डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये शरीर के अन्य अंगों में समस्या पैदा कर देती है. इन्हीं हेल्थ की समस्याओं को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने चार हेल्थ टिप्स बताई हैं, जो मधुमेह, दिल की समस्या, स्ट्रोक और कैंसर जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकती हैं. डब्लयू.एच.ओ ने एक डाटा के द्वारा बताया कि विश्व में 70 प्रतिशत लोगों की मौत दिल के दौरे की समस्याओं, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज, फेफड़ों की दिक्कत से होती है. मरने वालों में 16 मिलियन से ज्यादा लोगों की उम्र 70 से भी कम है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का मानना है कि इन बीमारियों के बढ़ने का कारण है - तंबाकू का ज्यादा सेवन, फिजिकल एक्टविटी कम होना, शराब का ज्यादा सेवन और ज्यादा फास्ट फूड खाना. आइए जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की 4 हेल्दी टिप्स

1. नमक और चीनी का सेवन सही मात्रा में करें

WHO ने बताया कि एक दिन में नमक का इस्तेमाल लगभग 5 ग्राम या 1 चम्मच से ज्यादा नहीं करना चाहिए. नमक की जगह ताजी सूखी हरी पत्तियों और ताजे मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए. जितना ज्यादा हो सके, नमक वाले सॉस, सोया सॉस जैसे मसालेदार सॉस का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

WHO ने इसके बाद चीनी के बारे में बताया कि, एक दिन में चीनी का इस्तेमाल 50 ग्राम या 12 चम्मचों से ज्यादा नहीं करना चाहिए और कोशिश रहे कि 50 से 25 ग्राम तक ही इस्तेमाल करना चाहिए. WHO ने एक बात ओर बताई कि 2 साल के बच्चों के खाने में भी चीनी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

A healthy diet helps to protect from malnutrition, overweight & obesity, as well as noncommunicable diseases such as #diabetes, heart disease, stroke and #cancer.



For optimal health, remember these tips to adopt healthier ways of eating and drinking.



