शैंपेन का जश्न बन सकता है जानलेवा! सेलिब्रेशन से पहले जान लें ये बातें

Right Way To Open Champagne Bottle: हर साल पूरी दुनिया में शैंपेन खोलने संबंधित दुर्घटनाओं से 24 लोगों की जान चली जाती है. मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी दुर्घटनाएं बहुत ही रेयर हैं लेकिन सच्चाई तो यही है कि शैंपेन की बोतल से प्रेशर से निकलने वाली कॉर्क में इतनी रफ्तार होती है कि इससे हेमरेज मुमकिन है या आंखों की पुतलियां तक क्षतिग्रस्त हो सकती हैं.

How to open champagne bottle (Representational Image)