Holi Special Lunch: होली के लिए करें लंच की तैयारी, बनाएं स्वादिष्ट बेड़मी पूरी-आलू सब्जी

Bedmi Puri Aloo Sabji Recipe: बेड़मी पूरी और आलू की सब्जी नार्थ इंडिया का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है. सबसे ज्यादा इसे उत्तर प्रदेश में खाया जाता है. हर त्योहार पर घर में पूरी कचौड़ी बनने का चलन है. इस होली पर आप लंच में बेड़मी पूरी और मजेदार आलू की सब्जी बना सकते हैं.

Bedmi Puri Aloo Sabji Ingredients: सामग्री

1 कप आटा

1/2 कप सूजी

3 बड़े चम्मच तेल

नमक स्वाद के लिए

आवश्यकता अनुसार पानी

1 कप भीगी हुई सफेद उड़द की दाल

1 टेबल-स्पून बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च के गुच्छे

1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ हरा धनिया

1/4 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

1/4 छोटी चम्मच हिंग

आवश्यकतानुसार तेल तलने के लिए

नमक स्वाद के लिए

4 उबले और मोटे मैश किए हुए आलू

2 टमाटर ताजे प्यूरी किए हुए

1 बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट

2 बड़े चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच जीरा

1 दालचीनी स्टिक

3 लौंग

1/4 छोटी चम्मच हींग

1/4 छोटी चम्मच हल्दी

1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 चम्मच धनिया पाउडर

1 बड़ा चम्मच कसूरीमेथी

नमक स्वाद के लिए

आवश्यकता अनुसार पानी

2 साबुत लाल मिर्च सजाने के लिए

How To Make Bedmi Puri and Aloo sabji: बेड़मी पूरी के साथ चटपटी आलू सब्जी बनाने की विधि:

एक मिक्सिंग बाउल में आटा, सूजी, तेल और नमक मिलाकर अपनी उंगलियों से अच्छी तरह मिला लें

अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए, मध्यम चिकना आटा गूंथ लें, ढककर 15 मिनिट के लिए रख दें.

इसी बीच स्टफिंग तैयार कर लें, इसके लिए उड़द की दाल को पीस कर पेस्ट बना लें, थोड़ा पानी डालकर पीस लें.

दाल के पेस्ट को प्याले में निकालिये और कटी हुई अदरक हरी मिर्च और हींग डाल दीजिये.

तलने के लिए तेल गर्म करें, पहले तेज आंच पर, फिर आंच को मध्यम कर दें.

अब दाल को अच्छी तरह मिला लें और गर्म तेल में छोटे-छोटे पकौड़े तल लें, पूरी तरह से ना तलें, आधा पका होना चाहिए, फिर इन्हें पेपर पर निकाल लें.

इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें ताकि आप इन्हें अपने हाथों से आसानी से संभाल सकें.

अब पकौड़ों को मैश कर लें और उसमें लाल मिर्च के गुच्छे, कुटे हुए धनिये के दाने, हींग, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें, स्टफिंग तैयार है.

आलू की सब्जी बनाने की विधि:

अब आलू की सब्जी बनाएं, तेल गर्म करें और जीरा, लौंग और दालचीनी की स्टिक डालें, उन्हें चटकने दें, फिर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालें, कुछ सेकेंड के लिए भूनें.

फिर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालें, अच्छी तरह मिलाएं, फिर टमाटर प्यूरी डालें.

धीमी आंच पर तब तक पकाते रहें.

फिर मैश किए हुए आलू और नमक डालें, अच्छी तरह मिलाएं, 5 मिनट तक पकने दें.

अब आवश्यकतानुसार पानी डालें, एक उबाल आने तक तेज़ आंच पर पकने दें, फिर तेज आंच पर 10 मिनट तक पकाएं.

अब कसूरीमेथी डालें, सब्जी तैयार है.

पूरी बनाने की विधि: