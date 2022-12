ठंड के मौसम में बनाकर स्टोर करें बादाम बिस्किट, नोट करें ये आसान तरीका

Almond Biscuit Recipe: बच्चों ले लेकर बड़ों तक को कुकीज का स्वाद पसंद आता है. आप बाजार से कई तरह की कुकीज का पैकेट खरीदकर लाते होंगे लेकिन आप चाहें तो इन्हें घर में भी ट्राई कर सकते हैं. ठंड के मौसम में बादाम कुकीज से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. इन्हें घर में भी आप बड़ी आसानी से बनाकर स्टोर कर सकते हैं. आइए जानते हैं विधि.

Almond Ingredients: सामग्री

100 ग्राम बटर

30 ग्राम चीनी का पाउडर

40 ग्राम दूध पाउडर

1 अंडा

2 चुटकी नमक

150 ग्राम मैदा

40 ग्राम बादाम का पाउडर

How to make Almond Cookies at home: बादाम कुकीज बनाने की विधि:

सबसे पहले बदाम को बारीक-बारीक काट लें. उसके बाद 100 ग्राम बटर को एक बाउल में निकाल लेंगे. अगर यह एकदम जमा हुआ है तो थोड़ी देर रखकर छोड़े दें फिर जब यह हल्का नरम हो जाए तो एक बाउल में चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लें. जब तक बटर का क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए इसे बीट करते हैं.

जब फेंटा हुआ बटर थोड़ा सफेद लगने लगे तो इसमें 30 ग्राम चीनी का पाउडर, 40 ग्राम दूध पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब एक अंडा लें इसे फोड़कर एक कटोरी में डालें, उसमें 2 चुटकी नमक डालकर फेंट लें. फिर इस अंडे के बैटर को डालकर मिक्स कर देंगे. जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए 150 ग्राम मैदा और 40 ग्राम बादाम का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. मैदे और बादाम पाउडर को छान कर डालें.

अब बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाएका इसीलिए इसको अच्छे से चलाते हुए पूरी तरह मिक्स कर दें. जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें बारीक कटे हुए सारे बादाम डालकर फिर से मिक्स कर दें. थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम को एक कटोरी में निकालकर रख लें.

अब बैटर की गोल-गोल कुकीज बना लें. आप इसमें मनचाहा साइज ले सकते हैं फिर बेकिंग ट्रे को ग्रीस करें. अब इसमें सारी बादाम कुकीज रख दें. ऊपर से निकाले हुए ग्रेटेड बादाम से गार्निश कर दें फिर करीबन 20 मिनट तक ओवन में कुकीज को रखें. माइक्रोवेव का टेंपरेचर 170 से 180 डिग्री के बीच रखें. बेक होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख लें.