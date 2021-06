Gucci ने सिंपल सी कुर्ती की कीमत लगाई 2.5 लाख! लोग बोले- सरोजिनी मार्केट से 250 में ले लेंगे

डेली वेयर में कुर्ती पहनना ज्यादातर महिलाओं की पहली पसंद होता है. क्योंकि ये ट्रेडिशनल लुक देने के साथ-साथ काफी कंफर्टेबल आउटफिट होती हैं. यूं तो कई फेमस ब्रांड की महंगी कुर्तियां आपने खरीदी ही होंगी पर क्या कभी आपने 2.5 लाख की कुर्ती खरीदी है. जी हां, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है.

हाल ही में, एक ट्विटर यूजर ने Gucci की वेबसाइट से कुर्ती का स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लग्जरी फैशन हाउस Gucci एक ऐसी कुर्ती बेच रहा है जो 2.5 लाख रुपये की है. देसी ट्विटर पर ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. जिस पर कई यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट्स किए हैं. आइए जानते हैं लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं.

एक खास ट्विटर यूजर ने गूची की वेबसाइट से कुर्ती का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, 'Gucci 2.5 लाख में एक इंडियन कुर्ती बेच रहा है? मैं वही चीज 500 रुपये में ले सकता हूं'.

इस कुर्ती को लेकर लोग ट्विटर पर लगातार मजेदार ट्वीट्स कर रहे हैं. Gucci की वेबसाइट पर जिस कुर्ती का जिक्र हो रहा है दरअसल वो "फ्लोरल एम्ब्रायडरी ऑर्गेनिक लिनेन कफ्तान" है जिसे कफ्तानी कुर्ती भी कह सकते हैं. वेबसाइट पर इसकी कीमत 3,500 अमेरिकी डॉलर या लगभग 2,55,878 रुपये है. यह एक ऑफ-व्हाइट कुर्ती है जिसमें फूलों की कढ़ाई के साथ-साथ स्लीव्ज पर पैचवर्क भी है.

ट्विटर पर पोस्ट के वायरल होते ही, देसी सोशल मीडिया यूजर्स ने इटली के फ्लोरेंस स्थित लग्जरी फैशन हाउस द्वारा बनाई गई इस कुर्ती की ज्यादा कीमत के बारे में अपनी राय साझा करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मैं इसके लिए 150 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दे रहा हूं. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सरोजिनी नगर में 250 में मिलेगा दोस्त.'

we can get this in gariahat or new market in less than 1k 😭😂