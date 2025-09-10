scorecardresearch
 

क्या फैंस सेलिब्रिटी के चेहरे वाली टी-शर्ट बेच सकते हैं? जानें- क्या कहा है कानून

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कई वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो उनके नाम, फोटो और एडिटेड इमेज का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग कर रही थीं. अदालत ने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इन यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया.

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. (File Photo: ITG)
बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन ने इस हफ़्ते की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, उन्होंने याचिका दायर कर कई ऐसी वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जो उनके नाम, फोटो और एडिट की गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर वॉलपेपर, वीडियो, टी-शर्ट, मग और पोस्टर के जरिए बेच रही थीं. अदालत ने गूगल और अन्य प्लेटफॉर्म्स को ये सामग्री हटाने का आदेश दिया. 

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 9 और 10 सितंबर को आदेश दिया कि गूगल और अन्य इंटरनेट कंपनियां कुछ वेबसाइट्स के यूआरएल हटा दें. ये वेबसाइट्स ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के फोटो, नाम और इमेज का गलत इस्तेमाल कर रही थीं. न्यायाधीश ने इस मामले में वकील से उन लिंक की पूरी सूची भी मांगी.

मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई की थी. याचिका में उन्होंने कुछ इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म्स से अपने नाम, फोटो और इमेज का गलत इस्तेमाल करने वाले लिंक हटाने की मांग की थी. न्यायालय ने संकेत दिया था कि वे इस मामले पर जल्द ही विस्तार से आदेश जारी करेंगे. 

पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं?

'व्यक्तित्व अधिकार' यानी पर्सनैलिटी राइट्स उन अधिकारों का समूह हैं, जिसे बौद्धिक संपदा कानून में शामिल किया गया है. जिसमें ट्रेडमार्क कानून और निजता का अधिकार भी शामिल है, जो विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों द्वारा अपनाया गया है. मूलतः 'व्यक्तित्व अधिकार' एक व्यक्ति का वह अधिकार होता है, जिससे वह यह तय कर सकता है कि उसकी पहचान, छवि या उसके विशेष व्यवहार का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है या नहीं. इसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, आवाज़, हस्ताक्षर और विशेष संवाद शामिल होते हैं, जिन्हें उसकी अनुमति के बिना किसी भी व्यावसायिक काम में नहीं उपयोग किया जा सकता.

हालांकि ये मुद्दा आम तौर पर मशहूर हस्तियों की वजह से सुर्खियों में आता है, लेकिन यह हर किसी से जुड़ा है. इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है. चाहे वह अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी हों या कोई आईआईटी जेईई टॉपर, जो किसी कोचिंग सेंटर को अपनी तस्वीर प्रचार में इस्तेमाल करने से रोकना चाहता हो.

क्या कहता है कानून?

भारतीय कानून के अनुसार पर्सनैलिटी राइट्स को निजता के अधिकार का हिस्सा माना जाता है. अदालतें इसे व्यक्ति को अपनी पहचान, छवि, आवाज़ और नाम का व्यावसायिक रूप से शोषण रोकने का अधिकार मानती हैं. ये बौद्धिक संपदा के तहत आता है, जैसे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कानून, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई स्पष्ट लिखित परिभाषा नहीं बनी है.

क्या बोले बच्चन परिवार के वकील?

आजतक से बात करते हुए बच्चन परिवार के वकील अमित नाइक ने बताया कि प्रचार का अधिकार पर्सनैलिटी राइट्स और निजता के अधिकार का मिश्रण है. व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से सुरक्षा देता है, जबकि निजता का अधिकार भारत के संविधान में शामिल है. अगर किसी की पहचान बिना अनुमति के व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग की जाती है, तो उसके पास उसे रोकने का अधिकार होना चाहिए. नाइक के अनुसार एक व्यक्ति अपने आप में एक व्यक्तित्व है, जिसमें उसकी प्रतिष्ठा और निजता का अधिकार शामिल है. जिनकी रक्षा की जाती है. उन्होंने ये भी बताया कि मानव पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार, प्रचार का अधिकार कहलाता है, जो निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? 

एनएलयू दिल्ली के वकील और आईपीआर चेयर प्रोफेसर ईशान घोष के अनुसार पर्सनैलिटी राइट्स में विज्ञापन, समर्थन या अन्य व्यावसायिक उपयोग जैसे संघ बनाने का अधिकार और निजता का अधिकार, दोनों शामिल हैं.इसका उद्देश्य मानव अधिकारों (जैसे शारीरिक अखंडता, निजी तस्वीरें आदि) के समान व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करना है.

बड़े केसों पर एक नजर

- 2010 में गायक दलेर मेहंदी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गुड़ियों की बिक्री के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो उनकी जैसी दिखती थीं और जिनमें उनके गानों के अंश बजाए जा रहे थे. यह मामला व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में अहम माना जाता है.

-  2022 में अमिताभ बच्चन मामले में अदालत ने पहली बार जॉन डो आदेश पारित किया. इस आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के अमिताभ बच्चन की छवि का उपयोग करने से रोका गया. यह आदेश सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर लागू नहीं हुआ, जिनकी पहचान पहले से हो चुकी थी, बल्कि सभी पर लागू किया गया, ताकि उनकी छवि के अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके.

- 2023 में अनिल कपूर ने एक ऐतिहासिक कानूनी जीत हासिल की. इस फैसले ने मिसाल कायम की कि व्यक्तित्व अधिकार केवल छवि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अभिनेता की आवाज़, हाव-भाव और भाव-भंगिमाओं वाले एआई डीपफेक वीडियो पर भी लागू होते हैं. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी की अनुमति के बिना ऐसे डीपफेक वीडियो बनाना और उनका व्यावसायिक उपयोग करना भी व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है.

- जुलाई 2024 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अरिजीत सिंह मामले में भारत में एआई-संचालित वॉयस क्लोनिंग पर पहला फैसला दिया. अदालत ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए तीन मानदंड तय किए.पहला- वादी को सेलिब्रिटी साबित होना चाहिए.दूसरा- प्रतिवादी के अनधिकृत उपयोग से वादी की पहचान होनी चाहिए. तीसरा- प्रतिवादी का उपयोग व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया होना चाहिए.

- 2024 और 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉ. रवि शेट्टी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहान की प्रतिष्ठा को पर्सनैलिटी राइट्स के अंतर्गत मान्यता दी. इससे यह स्पष्ट हो गया कि व्यक्तित्व अधिकार केवल मनोरंजन उद्योग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चिकित्सा और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में भी लागू होते हैं.

