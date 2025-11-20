scorecardresearch
 

Feedback

Funny Jokes: जब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा पापा का नाम, मिला ये मजेदार जवाब

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले मजेदार चुटकुले.

Advertisement
X
Jokes
Jokes

एक शिक्षक अपनी कक्षा में पूछती है- "बच्चे बताओ, 
अगर मैं एक पक्षी होती, तो मैं क्या होती?"
एक छात्र जवाब देता है- आप तोता होती, मैडम
शिक्षक- बहुत अच्छा! और तुम कैसे जानते हो?
छात्र- क्योंकि आप हमेशा बातें दोहराती रहती हैं!
छात्र की बात सुनकर मैडम का माथा ही घूम गया

 

गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है
बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपये
अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ
गर्लफ्रेंड बेहोश!

सम्बंधित ख़बरें

Jokes
जब टीचर ने पूछे- शौचालय के फायदे, तो सोनू ने दिया ये मजेदार जवाब 
Jokes
जब पिंकी ने कहा- सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, दोस्त ने दिया ये मुंहतोड़ जवाब 
Jokes
मिर्ची किस मौसम में लगती है? पति का जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट 
Jokes in Hindi
पत्नी ने पूछा- दूसरी शादी करोगे? राजू का जवाब सुनकर आ जाएगी हंसी 
Viral Jokes
पति ने पत्नी को दिया ऐसा गिफ्ट, चुटकुला पढ़कर ठहाके लगाएंगे आप 

 

मरीज (डॉक्टर से)- मैं रोज 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है.
डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाले दवाई ले जाओ.
इससे तुम्हें रोजाना 10 रुपये का फायदा होगा.

 

गप्पू एक होटल में स्कीम देखी और डिनर करने पहुंचा.
वेटर- सर आपका बिल.
गप्पू- लो कार्ड रख लो.
वेटर- लेकिन सर ये तो आपकी शादी का कार्ड है.
गप्पू- तो फिर बहार क्या मजाक में लिख रखा है कि 'ऑल कार्ड्स एक्सेप्टेड'

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

टीचर-अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बोलो?
स्टूडेंट- ब्यूटिफुल रेड अंडरवियर!
टीचर-क्या बकवास है हिंदी में बताओ?
स्टूडेंट-सुंदर लाल चड्ढा.

Advertisement

 

ये दोस्त हर ख़ुशी तेरी तरफ मोड़ दूं
तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं
खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं
इतना काफ़ी है या दो-चार झूठ और बोल दूं

 

मास्टर जी– सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है?
छात्र– किताब में.
मास्टर जी– कैसे?
छात्र– क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है.

 

अध्यापक ने पढ़ाते हुए प्रश्न पूछा – कौन-सा हाथ लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है?
एक छात्र ने उत्तर दिया – कोई सा भी नहीं, क्योंकि हम पेन से लिखते हैं.

 

देवर: भाभी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो?
भाभी: चटनी बनाते वक्त आपके भाई का ध्यान कर लेती हूं,
कूटने में आसानी होती है.


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement