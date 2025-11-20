Funny Jokes: जब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा पापा का नाम, मिला ये मजेदार जवाब

एक शिक्षक अपनी कक्षा में पूछती है- "बच्चे बताओ,

अगर मैं एक पक्षी होती, तो मैं क्या होती?"

एक छात्र जवाब देता है- आप तोता होती, मैडम

शिक्षक- बहुत अच्छा! और तुम कैसे जानते हो?

छात्र- क्योंकि आप हमेशा बातें दोहराती रहती हैं!

छात्र की बात सुनकर मैडम का माथा ही घूम गया

गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है

बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपये

अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ

गर्लफ्रेंड बेहोश!

मरीज (डॉक्टर से)- मैं रोज 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है.

डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाले दवाई ले जाओ.

इससे तुम्हें रोजाना 10 रुपये का फायदा होगा.

गप्पू एक होटल में स्कीम देखी और डिनर करने पहुंचा.

वेटर- सर आपका बिल.

गप्पू- लो कार्ड रख लो.

वेटर- लेकिन सर ये तो आपकी शादी का कार्ड है.

गप्पू- तो फिर बहार क्या मजाक में लिख रखा है कि 'ऑल कार्ड्स एक्सेप्टेड'

टीचर-अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बोलो?

स्टूडेंट- ब्यूटिफुल रेड अंडरवियर!

टीचर-क्या बकवास है हिंदी में बताओ?

स्टूडेंट-सुंदर लाल चड्ढा.

ये दोस्त हर ख़ुशी तेरी तरफ मोड़ दूं

तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं

खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं

इतना काफ़ी है या दो-चार झूठ और बोल दूं

मास्टर जी– सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है?

छात्र– किताब में.

मास्टर जी– कैसे?

छात्र– क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है.

अध्यापक ने पढ़ाते हुए प्रश्न पूछा – कौन-सा हाथ लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है?

एक छात्र ने उत्तर दिया – कोई सा भी नहीं, क्योंकि हम पेन से लिखते हैं.

देवर: भाभी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो?

भाभी: चटनी बनाते वक्त आपके भाई का ध्यान कर लेती हूं,

कूटने में आसानी होती है.



