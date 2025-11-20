Funny Jokes: जब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा पापा का नाम, मिला ये मजेदार जवाब

एक शिक्षक अपनी कक्षा में पूछती है- "बच्चे बताओ,
अगर मैं एक पक्षी होती, तो मैं क्या होती?"
एक छात्र जवाब देता है- आप तोता होती, मैडम
शिक्षक- बहुत अच्छा! और तुम कैसे जानते हो?
छात्र- क्योंकि आप हमेशा बातें दोहराती रहती हैं!
छात्र की बात सुनकर मैडम का माथा ही घूम गया
गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है
बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, पगली यह ले 10 रुपये
अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ
गर्लफ्रेंड बेहोश!
मरीज (डॉक्टर से)- मैं रोज 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है.
डॉक्टर- अब तुम मुझसे 40 रुपये वाले दवाई ले जाओ.
इससे तुम्हें रोजाना 10 रुपये का फायदा होगा.
गप्पू एक होटल में स्कीम देखी और डिनर करने पहुंचा.
वेटर- सर आपका बिल.
गप्पू- लो कार्ड रख लो.
वेटर- लेकिन सर ये तो आपकी शादी का कार्ड है.
गप्पू- तो फिर बहार क्या मजाक में लिख रखा है कि 'ऑल कार्ड्स एक्सेप्टेड'
टीचर-अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बोलो?
स्टूडेंट- ब्यूटिफुल रेड अंडरवियर!
टीचर-क्या बकवास है हिंदी में बताओ?
स्टूडेंट-सुंदर लाल चड्ढा.
ये दोस्त हर ख़ुशी तेरी तरफ मोड़ दूं
तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं
खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं
इतना काफ़ी है या दो-चार झूठ और बोल दूं
मास्टर जी– सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है?
छात्र– किताब में.
मास्टर जी– कैसे?
छात्र– क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है.
अध्यापक ने पढ़ाते हुए प्रश्न पूछा – कौन-सा हाथ लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है?
एक छात्र ने उत्तर दिया – कोई सा भी नहीं, क्योंकि हम पेन से लिखते हैं.
देवर: भाभी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो?
भाभी: चटनी बनाते वक्त आपके भाई का ध्यान कर लेती हूं,
कूटने में आसानी होती है.
