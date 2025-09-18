scorecardresearch
 

Hindi Jokes: जब बॉयफ्रेंड ने पूछा- तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? गर्लफ्रेंड हो गई आग बबूला, पढ़ें वायरल चुटकुले

अच्छी सेहत के लिए बढ़िया खान-पान के साथ हंसना-मुस्कुराना, खुश रहना भी बेहद जरूरी है. सभी को दिन में समय निकालकर कम से कम एक बार तो जरूर हंसना चाहिए. हम आपके लिए लेकर आए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप ठहाके लगाएंगे.

Jokes in Hindi
दादी को गीता पढ़ते देख पोते ने अपनी मां से पूछा...
मां... दादी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं...?
मां - बेटा ये फाइनल ईयर की तैयारी कर रही हैं...!!!

 

डॉक्टर के पास पहुंचा राजू, बोला मैं बीमार हूं
डॉक्टर ने राजू से कहा- आपकी एक किडनी फेल हो गई है... 
राजू रोने लगा और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला.....
ये तो बता दीजिये डॉक्टर साहब कि मेरी किडनी आखिर कितने नंबर फेल से हुई ?

 

बॉयफ्रेंड- तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? 
गर्लफ्रेंड- यार मैंने 50 का सिक्का कल निगल लिया था.
बॉयफ्रेंड- इसमे टेंशन की क्या बात है, आजकल 50 का सिक्का लेता कौन है.
गर्लफ्रेंड आग बबूला...

 

लड़की- मैं तुम्हारे लिए आग पर भी चल सकती हूं, नदी में कूद सकती हूं.
लड़का- लव यू जानू, क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकती हो, 
लड़की- पागल हो क्या इतनी धूप में कैसे आ सकती हूं...

 

नौकरानी- मेम साब जल्दी आइए आपके बच्चे ने मच्छर खा लिया है...
मालकिन- अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ 
नौकरानी- मालकिन घबराने की कोई बात नहीं मैंने बच्चे को All Out पिला दिया है.

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

पापा- क्या बात है चिंटू आज बड़ा खुश है? 
चिंटू- बस पूछो मत पापा
पापा- बता... कमबख्त क्या गुल खिला रहा है.
बेटा- आपकी होने वाली बहू 12th में पास हो गई है...
फिर क्या था....दे लात और दे चप्पल! जमकर हुई धुनाई...

 

पत्नी- जी अरेंज मैरिज और लव मैरिज में अंतर बताइए?
पति- देख भाग्यवान, अरेंज मैरिज का मतलब होता है “बिका हुआ माल वापस नहीं होगा” और लव मैरिज का मतलब होता है “पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें”

 

बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से- आओ तुम्हें चांद पर ले जाऊं. 
गर्लफ्रेंड- अरे नहीं यार.....
ब्वॉयफ्रेंड- लेकिन क्यों?
लड़की- क्योंकि वहां वॉट्सऐप नहीं चलता है. 

 

मास्टर- बेटा, अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है!
गप्पू - रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं, ससुर होते...!!!

 

नई-नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया…
मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था. 
पति- खाना बहुत अच्छा बना है. 
पत्नी- लेकिन, आप रो क्यों रहे हैं?
पति- खुशी के कारण!
पत्नी- और दूं?
पति- नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा…!!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
