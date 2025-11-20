Jokes: जब टीचर ने पूछे- शौचालय के फायदे, तो सोनू ने दिया ये मजेदार जवाब

> टीचर- बच्चों बताओ, घर-घर शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं?

सोनू- मास्टर साहब, वातावरण शुद्ध रहता है...

टीचर- शाबाश... और दूसरा...

सोनू- आगे नहीं सरकना पड़ता...

> गप्पू (अपनी मां से) - मां, मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं?

मां - पत्थर ले और सबसे पहले ये मोबाइल फोड़...!!!

> पहला दोस्त - क्या कर रहे हो भाई?

दूसरा दोस्त - खा रहा हूं भाई...!

पहला दोस्त - अकेले-अकेले...?

दूसरा दोस्त - अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!!!

> टीचर- एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी?

बच्चा- एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी...!

बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है...

> मम्मी ने पिंटू से कहा- किचन से जरा छोटा वाला गिलास ले आना...

पिंटू - मुझे यहां पर कहीं भी गिलास दिखाई नहीं दे रहा है ...

मम्मी- चूल्हा दिखाई दे रहा है...

पिंटू - हां...

मम्मी- अब एक काम कर चूल्हा जला... अब उसके ऊपर अपना मोबइल रख दे...तब दिखेगी गिलास!

> गप्पू- रातभर मुझे नींद नहीं आई,

छोटू - क्यों?

गप्पू - रातभर मैंने सपने में देखा कि मैं जाग रहा हूं.

> पेट्रॉल पंप पर- अरे भाई, जरा एक रुपये का पेट्रोल डाल दो...

सेल्समैन- भाई , इतना पेट्रोल डलवाकर जाना कहां है ?

लड़का- अरे यार, कहीं नहीं जाना हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं..!

> गप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था

आलू ले लो आलू ले लो...

राहगीर- लेकिन ये तो जलेबी है

गप्पू- चुप हो जा! वरना मक्खियां आ जाएंगी...

> वकील - हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द?

पत्नी - मेरा चश्मा कहां है संगीता...?

वकील - तो इसमें मारने वाली क्या बात थी...?

पत्नी - मेरा नाम रंजना है!

पूरा कोर्ट खामोश!

> मास्टर जी - शांति किसके घर में रहती है...?

गप्पू - जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं...!!!

फिर गप्पू की हुई जमकर धुनाई...

