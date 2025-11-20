scorecardresearch
 

Jokes: जब टीचर ने पूछे- शौचालय के फायदे, तो सोनू ने दिया ये मजेदार जवाब

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Jokes
> टीचर- बच्चों बताओ, घर-घर शौचालय बनाने के क्या फायदे हैं?
सोनू- मास्टर साहब, वातावरण शुद्ध रहता है...
टीचर- शाबाश... और दूसरा...
सोनू- आगे नहीं सरकना पड़ता...

 

> गप्पू (अपनी मां से) - मां, मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं?
मां - पत्थर ले और सबसे पहले ये मोबाइल फोड़...!!!

> पहला दोस्त - क्या कर रहे हो भाई?
दूसरा दोस्त - खा रहा हूं भाई...!
पहला दोस्त - अकेले-अकेले...?
दूसरा दोस्त - अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!!!

 

> टीचर- एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी?
बच्चा- एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी...!
बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है...

 

> मम्मी ने पिंटू से कहा- किचन से जरा छोटा वाला गिलास ले आना...
पिंटू - मुझे यहां पर कहीं भी गिलास दिखाई नहीं दे रहा है ...
मम्मी- चूल्हा दिखाई दे रहा है...
पिंटू - हां...
मम्मी- अब एक काम कर चूल्हा जला... अब उसके ऊपर अपना मोबइल रख दे...तब दिखेगी गिलास!

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> गप्पू- रातभर मुझे नींद नहीं आई,                                           
छोटू - क्यों?
गप्पू - रातभर मैंने सपने में देखा कि मैं जाग रहा हूं. 

 

> पेट्रॉल पंप पर- अरे भाई, जरा एक रुपये का पेट्रोल डाल दो...                  
सेल्समैन- भाई , इतना पेट्रोल डलवाकर जाना कहां है ? 
लड़का- अरे यार, कहीं नहीं जाना हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं..!

 

> गप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था
आलू ले लो आलू ले लो...
राहगीर- लेकिन ये तो जलेबी है
गप्पू- चुप हो जा! वरना मक्खियां आ जाएंगी...

 

> वकील - हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द?
पत्नी - मेरा चश्मा कहां है संगीता...?
वकील - तो इसमें मारने वाली क्या बात थी...?
पत्नी - मेरा नाम रंजना है!
पूरा कोर्ट खामोश!

 

> मास्टर जी - शांति किसके घर में रहती है...?
गप्पू - जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं...!!!
फिर गप्पू की हुई जमकर धुनाई...

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

