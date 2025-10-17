Jokes in Hindi: जब मास्टर जी ने पूछा- कुतुबमीनार कहां है? छात्र का जवाब सुन लोटपोट हो जाएंगे आप

मास्टर जी – बताओ, कुतुबमीनार कहां है?

चिंटू – पता नहीं

मास्टर जी – फिर बेंच पर खड़े हो जाओ

चिंटू बेंच पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मास्टर जी यहां से भी नहीं दिख रहा है.

पूरे क्लास में छा गई शांति!

गप्पू ने बड़े प्यार से शादीशुदा आदमी से पूछा -

रात को ऑनलाइन कब आते हो?

दर्द की दीवारें हिल गईं जब उसने कहा -

बर्तन धोने के बाद...

गर्लफ्रेंड - मैं अपना पर्स घर पर भूल आई,

मुझे एक हजार रुपये की जरूरत है...!

ब्वॉयफ्रेंड - कर दी ना छोटी बात,

पगली ये ले 10 रुपये, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स लेकर आ...!

गर्लफ्रेंड बेहोश...

चिंटू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड मिला.

मिंटू- भाई, बुरा तो लग रहा होगा.

चिंटू- हां यार, तकलीफ तो हो रही है.

मिंटू- जाएगा?

चिंटू-जाऊंगा जरूर ...

मोहब्बत अपनी जगह है और शादी का खाना अपनी जगह.

मास्टर जी – एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अक्ल… बताओ चिंटू तुम क्या चुनोगे?

चिंटू – पैसा

मास्टर जी – गलत, मैं तो अक्ल चुनता

चिंटू – आपकी बात भी सही है, क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं होगी, वो वही चुनेगा...

मास्टर जी – चिंटू, अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बताओ

चिंटू – ब्यूटिफुल रेड अंडरवियर

मास्टर जी – नालायक हिंदी में बताओ

चिंटू – सुंदर लाल चड्ढा





चिंटू ने पापा को अपना रिजल्ट दिखाते हुए कहा – पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं

पापा – वो कैसे?

चिंटू – क्योंकि, मैं फेल हो गया हूं अब आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी...

अध्यापक ने पढ़ाते हुए प्रश्न पूछा – कौन-सा हाथ लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है?

एक छात्र ने उत्तर दिया – कोई सा भी नहीं, क्योंकि हम पेन से लिखते हैं.

मास्टर जी- “खुशी का ठिकाना न रहा” कोई इस मुहावरे का अर्थ बताओ?

चिंटू – खुशी घर वालों से छिपकर, हर रोज अपने दोस्त से मिलने जाती थी.

फिर एक दिन उसके पापा ने उसे देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया.

अब बेचारी “खुशी का ठिकाना न रहा”

यह जवाब सुनकर मास्टर जी अभी तक बेहोश ही हैं.

मम्मी – नया घर बनने में अभी 6 महीने और लगेंगे

पापा – अरे नहीं, मैं चार आदमी और लगा दूंगा, तो घर जल्दी बन जाएगा.

तभी चिंटू अचानक कुछ सोचते हुए गंभीर होकर पूछता है, अच्छा मम्मी मैं कितने दिनों में पैदा हुआ था?

मम्मी – 9 महीने में, क्यों?

चिंटू – अरे, तो चार आदमी और लगा लेती न, तो मैं जल्दी से पैदा हो जाता

उसके बाद से पापा-मम्मी मिलकर चिंटू को ढूंढ रहे हैं...

