Chutkule: मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं? स्टूडेंट का जवाब पढ़कर आएगी जोरदार हंसी

> टीचर- एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी?
स्टूडेंट- एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी!
जवाब सुनते ही टीचर को लगा झटका!
> मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं?
स्टूडेट- जब 10 से लव हो जाए, उसी को दशमलव कहते हैं!
> लड़की वाले- जी आपका लड़का क्या करता है?
लड़के वाले- जी वो पायलट है.
लड़की वाले- जी कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है?
लड़के वाले- जी वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता है.
सुनते ही चकरा गया लड़की वालों का सिर!
- भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं
राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?
भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा!
- पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…
पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…
पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!
- पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होतीं,
कभी तो मीठा बोलतीं...
पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भरकर कूटती...!!!
पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश!
- पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…
पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…
पति- क्या ढूंढ रही हो…?
पत्नी- हमारी साड़ी…!!!
- एक बच्चे ने अपनी मां से कहा- मां, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि…..!
मां- क्या??
बच्चा- आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं…?
मां ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया- बेटा…इतने बड़े तो…तेरे पापा भी नहीं हुए आज तक…!!
