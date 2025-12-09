Chutkule: मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं? स्टूडेंट का जवाब पढ़कर आएगी जोरदार हंसी

> टीचर- एक औरत एक घंटे में 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी?

स्टूडेंट- एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी!

जवाब सुनते ही टीचर को लगा झटका!

> मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं?

स्टूडेट- जब 10 से लव हो जाए, उसी को दशमलव कहते हैं!



> लड़की वाले- जी आपका लड़का क्या करता है?

लड़के वाले- जी वो पायलट है.

लड़की वाले- जी कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है?

लड़के वाले- जी वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता है.

सुनते ही चकरा गया लड़की वालों का सिर!



- भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं

राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?

भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा!

- पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…

पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…

पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!

- पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होतीं,

कभी तो मीठा बोलतीं...

पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भरकर कूटती...!!!

पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश!

- पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…

पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…

पति- क्या ढूंढ रही हो…?

पत्नी- हमारी साड़ी…!!!

- एक बच्चे ने अपनी मां से कहा- मां, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि…..!

मां- क्या??

बच्चा- आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं…?

मां ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया- बेटा…इतने बड़े तो…तेरे पापा भी नहीं हुए आज तक…!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

