Jokes: ऐसी कौन-सी चीज है जो खींचने पर छोटी होती है? जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप

हल्की सी मुस्कुराहट किसी की खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है. इसलिए हंसना सेहत के लिहाज से जरूरी और फायदेमंद है. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

Funny Jokes in Hindi
Funny Jokes in Hindi

> पापा- बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ?
चिंटू- पापा 80% आए हैं.
पापा- लेकिन मार्कशीट पर तो सिर्फ 40% लिखा है?
चिंटू- बाकी के 40% आधारकार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आएंगे.
दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल!

 

> मास्टर जी- बताओ कौन सी ऐसी चीज है, जो खींचने से छोटी होती है?
टिंकू- सर बीड़ी...
मास्टर जी- नशेड़ी की औलाद,
तू निकल मेरी क्लास से बाहर!

> औरतों का दिल सही मायनों में कब टूटता है? 
जब वो अपने जैसे प्रिंट का सूट 
मोहल्ले की काम वाली को पहने देखती हैं!

 

> बीवी घर पे टीवी देख रही थी
पति- क्या देख रही हो?
बीवी- कुकिंग शो
पति- महोदया, दिन भर कुकिंग शो देखती हो, खाना बनाना तो आया नहीं फिर भी
बीवी- तुम भी तो कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, मैंने कुछ कहा...
पति शांत!

 

> टीचर- तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो?? 
सचिन - हां 
टीचर- अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? 
सचिन - मरा हुआ परिंदा.

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

> लड़की ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया
लड़का तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?
लड़की - तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी.

 

> एक भिखारी को 100 का नोट मिला
वो फाइव स्टार होटेल में गया और भरपेट खाना खाया
1500 रुपये का बिल आया, उसने मेनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है
मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया
भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया, और छूट गया
इसे कहते हैं...
फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट विदाउट एमबीए इन इंडिया.

 

> पत्नी ने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया तो
उसमें कुछ इस तरह नाम सेव थे... 
आंखों का इलाज
दिल का इलाज
पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया, तो आया 'ला-इलाज'!

 

> पत्नी- जरा किचन से आलू लेते आना.
पति- यहां तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं.
पत्नी- तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, 
मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी. 
अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ!

 

> पिता - पेपर कैसा गया?
बेटा - पहला सवाल छूट गया,
तीसरा आता नहीं था,
चौथा करना भूल गया,
पांचवां नजर नहीं आया!
पिता - और सवाल दो?
बेटा - बस सिर्फ वो ही गलत हो गया.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
