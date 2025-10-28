scorecardresearch
 

Jokes: लड़की ने लड़के से पूछी- राखी न बंधवाने की वजह, जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

Hindi Jokes: हंसी-मज़ाक और पॉजिटिव माहौल में लाइफ का हर पल अच्छा लगता है. स्ट्रेस से निजात पाने के लिए लाइफस्टाइल में हंसने का अहम योगदान माना जाता है. आपको खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपका चेहरा खिल उठेगा.

Jokes in Hindi

लड़की: कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं?
लड़का: अगर कल मैं तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं तो तू बंधवा लेगी क्या?

 

महिला: मेरे पति एक हफ्ते से गायब है,
पुलिस: उनकी कोई निशानी है?
महिला: जी, ये रहा मेरा लड़का…

पत्नी (पति से)- कुछ साल पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था.
पति- वो तो तुम्हारा अब भी है
पत्नी- सच में!
पति- हां पहले बोतल 300ml की थी अब 2 लीटर की है. 

 

लड़का गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था
तभी आंटी बाहर आईं
आंटी- क्यों खड़े हो ?
लड़का- ऐसे ही
आंटी- बेटा यही उम्र है, थोड़ा पढ़ो-लिखो करियर सेट कर लो
लड़का- आपकी लड़की तो मेरे से सेट हो नहीं रही, करियर क्या खाक सेट करूंगा.


तूफानी बारिश में आधी रात को एक आदमी पिज्जा लेने गया.
पिज्जावाला- आप शादीशुदा हो?
आदमी गुस्से में बोला- ऐसे तूफान में कौन मां अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी?

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया.
उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं?
उसने लड़की से पूछा- इंग्लिश चलेगी ना?
लड़की- जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देशी भी चलेगी.
लड़के को लगा झटका!

 

साली- जीजा जी क्या आप मेरे लिए शेर को मारकर ला सकते हो?
जीजा- नो साली जी, कुछ और बताओ मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं..
साली- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूं
जीजा- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी?

 

पत्नी ने पति से पूछा पत्नी- अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं?
पति- (शान्त मन से) प्रिये ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यन्त तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो 
इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो 
पति का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया है!

 

संजू और बंटी दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे... 
टीचर- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा? 
संजू- मैडम फिर आप कहोगे नकल मारी है, इसलिए...

 

गप्पू ने राह चलती एक लड़की को आंख मार दी...
लड़की बोली- ओए, ये क्या कर रहा है, मैं तुझे कोई ऐसी-वैसी लड़की दिख रही हूं?
गप्पू- आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है न...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
