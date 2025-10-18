Jokes: जब पत्नी ने पूछा- बाहर क्यों जाते हो? पति ने दिया ये मजेदार जवाब

> पत्नी- जब मैं गाने लगती हूं तो आप बाहर क्यों
चले जाते हो?
पति- ताकि लोगों को भ्रम ना हो कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूं.
> दामाद- आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा.
सास- ऐसा क्यों?
दामाद - मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूं.
रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटी तोड़ता हूं.
> पिंटू- तुम्हारी बेटी की सगाई को पूरे 2 साल हो गये हैं, विवाह में इतनी देरी क्यों?
चिंटू- दरअसल, लड़का एक वकील है, जैसे ही विवाह की तारीख पास आती है वह कोई ना कोई बहाना करके तारीख आगे बढ़ा देता है.
>पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा- काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती...
पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती!!!
पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश.
> एक बार बस कंडक्टर ने चिंटू से पूछा- तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या?
चिंटू ने भी झन्नाटेदार जवाब दिया बोला- तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या?
> लड़की वाले- जी आपका लड़का क्या करता है?
लड़के वाले- जी वो पायलट है.
लड़की वाले- जी कौन सी एयरलाइंस में पायलट है?
लड़के वाले- जी वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता है.
इसे सुनकर लड़की वालों का सिर चकरा गया!
>पापा- नालायक, तूने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की.
बेटा- मुझे पता है पापा आपको जलन हो रही है.
पापा- नहीं, मुझे कैसी जलन.
बेटा- क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते.
>वजन कम करने का पति ने बताया मजेदार तरीका...
पत्नी- मेरा वजन कैसे कम होगा?
पति- अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो.
महिला- अच्छा, पर ये किस समय करूं?
पति- जब कोई खाने को पूछे !
>पड़ोसी ने पूछा- आपके घर से डेली हंसी की आवाज आती है.आखिर इस खुशहाल जीवन का राज क्या है?
दूसरे पड़ोसी ने कहा- भाई, दरअसल बात ये है कि मेरी बीवी रोज मुझे जूते फेंक कर मारती है.अगर लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूं.बस, ऐसे ही हमारी जिंदगी खुशहाल गुजर रही है.
पड़ोसी सुनते ही बेहोश...
>दुकानदार- बहनजी आप दुकान पर आती हैं,गहने देखती हैं पर कुछ लेती क्यों नहीं?
कस्टमर- हमेशा लेती हूं पर आप ध्यान नहीं देते.
दुकानदार अभी आईसीयू में है...
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)