Chutkule: बुजुर्ग महिला ने अदालत में क्यों लगाई तलाक की अर्जी? वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप

> बाप बेटे से- तुम मुझे अपना बाप नहीं बल्कि अपना दोस्त समझो...तुम मुझसे कुछ भी खुलकर कह सकते हो...

बेटा- सुन भाई वो पड़ोस वाले शर्मा की जो बेटी है उसका नंबर दिलवा दे न...

फिर क्या चप्पल टूटने तक जमकर कुटाई हुई...

> पत्नी दर्द से कराहते हुए- सुनो... मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है,

शायद हार्ट अटैक आया है, जल्दी से एंबुलेंस बुलवाओ ना...!

पति (जल्दी-जल्दी में)- ठीक है फोन करता हूं, जरा अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ...!

पत्नी- चलो रहने दो, अभी रुक जाओ पहले से ठीक लग रहा है।

कल क्लीनिक पर जाकर दिखा लेंगे...!

> नौकर- मैडम घर में मेहमान आए हैं, शरबत बनाने के लिए नींबू नहीं है, क्या करूं...?

मैडम- अरे डरता क्यों है, न्यू विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति है, डाल दे दो बूंद...

> 70 साल की एक बुज़ुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई

जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा- इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप?

महिला- जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं

जज- वो कैसे ?

महिला- इनकी जब मर्जी होती है, मुझे खरी-खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूं तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं...

> बेटा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बेटा बोला- 10 रुपये दो, तब बताऊंगा

पिता ने बेटे को 10 रुपये दिए और कहा- अब बताओ, तुम क्यों रो रहे थे?

बेटा- मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गए.

> बाप- इतने कम नंबर क्यों आए हैं? दो तमाचे मारने चाहिए

बेटा- हां ठीक कहा पापा

आप अभी चलिए मेरे साथ, मैंने उस मास्टर का घर देखा है!





> पिता- अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मुझे पापा मत कहना

कुछ दिन बाद

पिता- तुम्हारे रिजल्ट का क्या रहा चिंटू?

चिंटू- दिमाग खराब मत करो रमेश,

तुम अपने बाप होने का हक खो चुके हो....

> बेटा (पापा से)- कार की चाभी दो, कॉलेज जाना है फंक्शन है

पापा- क्यों?

बेटा- 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी

पापा- ये ले 10 रुपये, 30 लाख की बस में जाएगा तो ज्यादा शान बढ़ेगी!

> पत्नी- क्यों जी, गेहूं कहां पिसवाया आपने...?

पति (सहमकर)- हमेशा वाली जगह पर।

पत्नी- तो गेहूं देकर कहीं सैर सपाटा करने चले गए होंगे...?

पति- कहीं तो नहीं गया था...वहीं रूका था।

पत्नी- ध्यान कहां रहता है आपका...आती जाती औरतों को देख रहे होंगे,

खूब जानती हूं आपको...?

पति (अब पूरी तरह घबरा गया) - सच में वहीं सामने खड़े होकर आटा पिसवाया।

पत्नी- झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान व्हाट्सएप में होगा बहुत दिनों से नोट

कर रही हूं घर के काम में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता आपका...?

पति- नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बताओ तो हुआ क्या...?

पत्नी- सबकुछ ठीक था तो रोटियां जल कैसे गईं फिर...!

