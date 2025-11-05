scorecardresearch
 

Chutkule: बुजुर्ग महिला ने अदालत में क्यों लगाई तलाक की अर्जी? वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Jokes in Hindi
Jokes in Hindi

> बाप बेटे से- तुम मुझे अपना बाप नहीं बल्कि अपना दोस्त समझो...तुम मुझसे कुछ भी खुलकर कह सकते हो...
बेटा- सुन भाई वो पड़ोस वाले शर्मा की जो बेटी है उसका नंबर दिलवा दे न...
फिर क्या चप्पल टूटने तक जमकर कुटाई हुई...

 

> पत्नी दर्द से कराहते हुए- सुनो... मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है,
शायद हार्ट अटैक आया है, जल्दी से एंबुलेंस बुलवाओ ना...!
पति (जल्दी-जल्दी में)- ठीक है फोन करता हूं, जरा अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ...!
पत्नी- चलो रहने दो, अभी रुक जाओ पहले से ठीक लग रहा है।
कल क्लीनिक पर जाकर दिखा लेंगे...!

> नौकर- मैडम घर में मेहमान आए हैं, शरबत बनाने के लिए नींबू नहीं है, क्या करूं...?
मैडम- अरे डरता क्यों है, न्यू विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति है, डाल दे दो बूंद...

 

> 70 साल की एक बुज़ुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई
जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा- इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप?
महिला- जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं
जज- वो कैसे ?
महिला- इनकी जब मर्जी होती है, मुझे खरी-खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूं तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं...

> बेटा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बेटा बोला- 10 रुपये दो, तब बताऊंगा
पिता ने बेटे को 10 रुपये दिए और कहा- अब बताओ, तुम क्यों रो रहे थे?
बेटा-  मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था, अब मिल गए.

 

> बाप- इतने कम नंबर क्यों आए हैं? दो तमाचे मारने चाहिए
बेटा- हां ठीक कहा पापा
आप अभी चलिए मेरे साथ, मैंने उस मास्टर का घर देखा है!

 

> पिता- अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मुझे पापा मत कहना
कुछ दिन बाद
पिता-  तुम्हारे रिजल्ट का क्या रहा चिंटू?
चिंटू- दिमाग खराब मत करो रमेश,
तुम अपने बाप होने का हक खो चुके हो....

 

> बेटा (पापा से)- कार की चाभी दो, कॉलेज जाना है फंक्शन है
पापा- क्यों?
बेटा- 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी
पापा- ये ले 10 रुपये, 30 लाख की बस में जाएगा तो ज्यादा शान बढ़ेगी!

 

> पत्नी- क्यों जी, गेहूं कहां पिसवाया आपने...?
पति (सहमकर)- हमेशा वाली जगह पर।
पत्नी- तो गेहूं देकर कहीं सैर सपाटा करने चले गए होंगे...?
पति- कहीं तो नहीं गया था...वहीं रूका था।
पत्नी- ध्यान कहां रहता है आपका...आती जाती औरतों को देख रहे होंगे,
खूब जानती हूं आपको...?
पति (अब पूरी तरह घबरा गया) - सच में वहीं सामने खड़े होकर आटा पिसवाया।
पत्नी- झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान व्हाट्सएप में होगा बहुत दिनों से नोट
कर रही हूं घर के काम में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता आपका...?
पति- नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बताओ तो हुआ क्या...?
पत्नी- सबकुछ ठीक था तो रोटियां जल कैसे गईं फिर...!

