Hindi Jokes: लड़की ने कहा- मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख-सुख बांट लूंगी, फिर हुआ कुछ ऐसा...

> पत्नी मायके से लौटी ही थी पति दरवाजा खोलते ही जोर-जोर से हंसने लगा...

पत्नी: ऐसे क्यों हंस रहे हो जी?

पति: बाबा ने कहा था, मुसीबत आए तो हंसकर सामना करना... डरना मत!

> अंकित अपने दोस्त राहुल से कहता है: भाई, कभी किसी की “हाय” नहीं लेनी चाहिए

राहुल: क्यों, क्या हुआ?

अंकित: सुबह-सुबह पड़ोसन ने “हाय” बोला… मैंने मुस्कुरा कर ले लिया...

राहुलः तो क्या हुआ?

अंकित: बीवी ने देख लिया… एक हफ्ता हो गया ना घर आने देती है ना खाना-पीना देती है.

> ससुर अपने दामाद को सलाह देते हुए कहता है: बेटा, जहां एक बार धोखा मिले… वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए.

दामाद: सही कह रहे हैं… लेकिन ससुराल तो आना पड़ेगा ना ससुर जी...

> गोलू: डॉक्टर साहब, रोज 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं… कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है.

डॉक्टर: तो आज से 40 रुपये की दवाई ले जाओ रोज…10 रुपये का फायदा रोज होगा!

> रॉनी: भाई, डॉक्टर लोग ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों करते हैं?

टीटू: सिंपल है… अगर मरीज होश में रहे तो काम सीख सकता है, फिर डॉक्टरों की नौकरी खतरे में आ जाएगी.



> प्रीति: मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख-सुख बांट लूंगी.

राहुल: लेकिन मैं अभी खुश हूं बेबी!

प्रीति: मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं… शादी से पहले तो सब खुश ही रहते हैं.



> पत्नी: अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और उसी दिन मेरा किडनैप हो जाए… फिर वो लोग मुझे छोड़ने के लिए 1 करोड़ मांगें, तो क्या करोगे?

पति: सवाल तो मस्त है पर एक दिन में मेरी दो लॉटरी कैसे लग सकती हैं?



> नेहा: हे भगवान, मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दो!

भगवान: अगर वो समझदार होगा… तो इस लफड़े में नहीं पड़ेगा.

अब तू खुद ही ढूंढ़ ले बेटी... ऐसा संभव नहीं है.



> चिंटू: क्या प्यार किसी को लखपति बना सकता है?

पिंटू: हां, लेकिन पहले प्यार में दोनों का करोड़पति होना जरूरी है… फिर वो प्यार में लखपति बन ही जाएंगे.

