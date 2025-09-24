scorecardresearch
 

Feedback

Hindi Jokes: लड़की ने कहा- मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख-सुख बांट लूंगी, फिर हुआ कुछ ऐसा...

अच्छी सेहत के लिए खान-पान जितना जरूरी होता है, खुश रहना भी उतना ही जरूरी होता है. हंसना हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में नए रंग भरने का काम कर सकता है. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपको मुस्कराने में मदद मिलेगी.

Advertisement
X
Jokes in Hindi
Jokes in Hindi

> पत्नी मायके से लौटी ही थी पति दरवाजा खोलते ही जोर-जोर से हंसने लगा...
पत्नी: ऐसे क्यों हंस रहे हो जी? 
पति: बाबा ने कहा था, मुसीबत आए तो हंसकर सामना करना... डरना मत!

 

> अंकित अपने दोस्त राहुल से कहता है: भाई, कभी किसी की “हाय” नहीं लेनी चाहिए
राहुल: क्यों, क्या हुआ? 
अंकित: सुबह-सुबह पड़ोसन ने “हाय” बोला… मैंने मुस्कुरा कर ले लिया...
राहुलः तो क्या हुआ? 
अंकित: बीवी ने देख लिया… एक हफ्ता हो गया ना घर आने देती है ना खाना-पीना देती है.

सम्बंधित ख़बरें

Funny Jokes in Hindi
गर्लफ्रेंड बोली- मेरी स्माइल पर दुनिया मरती है, बॉयफ्रेंड का जवाब सुनते ही लगा झटका 
Funny Jokes in Hindi
Hindi Jokes: बॉस तुम लेट क्यों आए... पढ़िए मजेदार चुटकुले 
Jokes in Hindi
जब बॉयफ्रेंड ने पूछा- तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? गर्लफ्रेंड हो गई आग बबूला, पढ़ें वायरल चुटकुले 
Viral Jokes in Hindi
पड़ोसन के साथ फिल्म देखते पकड़ा गया पति, पत्नी से बचने का तरीका जान हंस पड़ेंगे आप 
Funny Jokes in Hindi
जब क्लास में टीचर ने पूछा लड़की का नाम और पसंद, जवाब सुनते ही लगा झटका 

 

> ससुर अपने दामाद को सलाह देते हुए कहता है: बेटा, जहां एक बार धोखा मिले… वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए. 
दामाद: सही कह रहे हैं… लेकिन ससुराल तो आना पड़ेगा ना ससुर जी...

 

> गोलू: डॉक्टर साहब, रोज 50 रुपये की दवाई ले रहा हूं… कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है.
डॉक्टर: तो आज से 40 रुपये की दवाई ले जाओ रोज…10 रुपये का फायदा रोज होगा! 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 
 

Advertisement

> रॉनी: भाई, डॉक्टर लोग ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों करते हैं?
टीटू: सिंपल है… अगर मरीज होश में रहे तो काम सीख सकता है, फिर डॉक्टरों की नौकरी खतरे में आ जाएगी.


> प्रीति: मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख-सुख बांट लूंगी.
राहुल: लेकिन मैं अभी खुश हूं बेबी!
प्रीति: मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं… शादी से पहले तो सब खुश ही रहते हैं.


> पत्नी: अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और उसी दिन मेरा किडनैप हो जाए… फिर वो लोग मुझे छोड़ने के लिए 1 करोड़ मांगें, तो क्या करोगे?
पति: सवाल तो मस्त है पर एक दिन में मेरी दो लॉटरी कैसे लग सकती हैं?


> नेहा: हे भगवान, मुझे एक समझदार बॉयफ्रेंड दे दो!
भगवान: अगर वो समझदार होगा… तो इस लफड़े में नहीं पड़ेगा.
अब तू खुद ही ढूंढ़ ले बेटी... ऐसा संभव नहीं है.


> चिंटू: क्या प्यार किसी को लखपति बना सकता है?
पिंटू: हां, लेकिन पहले प्यार में दोनों का करोड़पति होना जरूरी है… फिर वो प्यार में लखपति बन ही जाएंगे.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement