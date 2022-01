Latest Jokes: पत्नी ने अचानक पति को मार दी लात...वजह जानकार ठहाके लगाएंगे आप

Latest Viral Jokes in Hindi: जोक्स और चुटकुले लोगों की जिंदगी में तनाव को कम करते हैं. हंसने मुस्कुराने से माइंड फ्रेश होता है तो नई ऊर्जा महसूस होने लगती है.हम आपके लिए ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

>ट्रेन में पढ़ी जाने वाली किताबें…

1AC- बिजनेस मैगज़ीन, मार्क्स, एडिसन, गॅलिलिओ, लिंकन

2AC- शेल्डन, ब्रुक्स, शेक्सपियर, ऍरिस्टोटल

3AC- गांधी, ओबामा, अब्दुल कलाम, चेतन भगत, ओशो, अरुंधती रॉय, रॉबिन शर्मा, दीपक चोप्रा, शिव खेरा

Sleeper- क्रिकेट सम्राट तेंडुलकर, मनोरमा, फिल्म फेयर, बाबा रामदेव, अध्यात्म

General- प्रेमिका का बदला, खौफनाक हवेली, खूंखार रात, बेवफा से बदला लेने के 101 तरीके, मनचाही लड़की पटाने का तरीका, करंट मारे गोरिया, 30 दिन में डाक्टर कैसे बनें...

> पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मारी!

पति बेचारा तिलमिला उठा..

पति- मारा क्यों…?

पत्नी- जी मच्छर था…

और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे ये मुझे बर्दाश्त नहीं...

> लड़का- Hi

लड़की- How are you?

लड़का- I am fine, Thank you. And You?

लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?

लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.

लड़की- एक तो तुम लोगो को English आती

नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो.

लड़का- क्या मतलब?

लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?

लड़का- सोरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के…

>मां और बीबी को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती…

क्योंकि…

मां कभी शक नहीं करती…

और…

बीबी कभी यकीन नहीं करती…

ज्ञान समाप्त

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है)