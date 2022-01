Jokes: रमेश ने कहा- हैलो जान कैसी हो, फिर जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट!

Funny Jokes in Hindi: चुटकुले से जिंदगी में तनाव कम होता है क्योंकि उन्हें पढ़ कर या सुन कर हम खुल कर हंसते हैं, जिससे स्वयं में नई ऊर्जा महसूस करते हैं. हर इंसान के जीवन के लिए हंसना बहुत जरुरी है. तो इसी कोशिश में आइये शुरू करते हैं हंसी का सिलसिला और आपको पढ़ाते हैं मज़ेदार जोक्स जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे ..

> एक बार किसी ने पूछा कि ये शादी कब होती है?

जवाब ये था कि जब आपका समय अनुकूल ना हो,

राहु-केतु और शनि की दशा खराब हो,

आपका मंगल कमजोर हो,

और भगवान ने भी आपकी मजे लेने की ठान ली हो.

उस समय शादी हो जाती है!

> एक युग था जब लोग अपने घर के दरवाजे पर लिखते थे – अतिथी देवो भव,

फिर लिखा – शुभ लाभ,

फिर लिखा – यू आर वेलकम,

और अब – कुत्तों से सावधान !

> रमेश- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

महिला- तू चिंटू बोल रहा है न?

रमेश - अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया...

महिला-तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न

रमेश - चौंककर हां, बिलकुल सही

महिला- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

रमेश - अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू

महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

रमेश - मजाक क्यों कर रही हो पम्मी

उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है. तू घर आ फिर बताती हुं तुझे...

> टीचर : बताओ सबसे नशीला

पदार्थ कौन सा होता है?

रमेश : किताब है सर,

खोलते ही नींद आ जाती है.

> पिंकी बहुत तेजी से स्कूटी चला रही थी,

और उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी..

ट्रैफिक पुलिस: चलो स्कुटी साइड में खड़ी करो,

तुम्हारा चालान कटेगा.

पिंकी: सर मुझे माफ कर दो This Is My First Time.

ट्रैफिक पुलिस: तुम्हे रेड लाइट नहीं दिखी थी क्या?

पिंकी: दिखी तो थी पर आप नहीं दिखे,

न जाने कहा छुप कर बैठे थे.

(डिस्क्लेमर: इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उस पर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है)