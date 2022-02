Funny Jokes: मरीज ने डॉक्टर से जब पर्चे में लिखी दवा के बारे में पूछा...मिला यह मजेदार जवाब

Latest Jokes in Hindi: जिस तरह नियमित खाना सेहत के लिए जरूरी है, इसी तरह माइंड फ्रेश करने के लिए हंसना और मुस्कुराना आवश्यक है. फेक स्माइल भी तनाव और बेचैनी को कम करने और मन शांत रखने में मदद करती है. इसके अलावा चुटकुले हंसने और हंसाने का बेहतरीन ऑप्शन है.

>मरीज - डॉक्टर साहब पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है?

डॉक्टर - ये दवा नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था कि चल रहा है या नहीं.

>चिंटू- स्कूल में 1 काला और 1 सफेद जूता पहनकर आता है।

टीचर - घर जाओ और जूते बदल कर आओ।

चिंटू- कोई फायदा नहीं,

वहां भी एक काला और एक सफेद जूता ही रखा है।

>सोनू - पापा तुम्हारे लिए मेरी क्या कीमत है?

पापा - बेटा तू तो करोड़ों का है...

सोनू - तो उसी करोड़ों मे से 25000 रुपये देना, गोवा घूमने जाना है!!!

फिर पापा ने सोनू पर की चप्पलों की बरसात कर दी और खूब धोया.

ऐसे ही मज़ेदार जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

>पति- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी ?

पत्नी- हां करूंगी. क्या करना होगा ?

पति- कुछ नहीं बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना.

पत्नी- फिल्म का नाम क्या है ?

पति- गई भैंस पानी में.

पत्नी तिलमिलाकर रह गई. फिर बोली- तुम मेरी फिल्म में काम करोगे?

पति- हां, क्या करना है?

पत्नी- बस घर जाना है, फिर वापस यहीं नदी किनारे आना है.

>सचिन पहली बार 5 स्टार होटल में गया… झिझकते हुए चाय का ऑर्डर दिया….

कुछ ही मिनट में एक सजा धजा वेटर एक केतली में गर्म पानी, एक केतली में दूध, एक चाय पत्ती का पाउच और थोड़े चीनी के क्यूब देकर चला गया…

सचिन ने जैसे तैसे चाय बना कर पी ली…

थोड़ी देर बाद वेटर आया और पूछा : would u like to have anything more, sir?

सचिन बोला : इच्छा तो बिरयानी खाने की भी थी, पर रहने दो … मुझे बनाना नहीं आता !

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है.)

ये भी पढ़ें -