Funny Jokes: मोंटू ने बताया अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा फायदा, जानकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Viral Hindi Jokes: हंसना हमारी त्वचा को खूबसूरत तो बनाता ही है साथ ही हंसने के दौरान कैलोरी बर्न होती है, जिससे मोटापे में कमी आती है. हंसने-मुस्कुराने से मानसिक तनाव दूर रहता है. साथ ही माइंड फ्रेश रहने से चेहरे पर रौनक बनी रहती है. इसलिए हमेशा हंसते...मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए..

> पीढ़ियां खप गईं पता लगाते लगाते कि दुनिया किस मिट्टी की बनी है.

और एक हीरोइन ने एक मिनट मे बता दिया कि...ये दुनिया पीतल की.....!

> आज-कल के साबुन देखकर पता ही नहीं चलता कि

नहाने के लिए है या खाने के लिए!! मलाई..दूध..केसर..युक्त.

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> मोंटू- अरेंज मैरिज के भी अपने फायदे हैं-

कभी-कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है, जिसे लड़का खुद सात जन्म तक नहीं पटा सकता.

> लड़का- मेरे रंग में रंगने वाली परी हो...या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो....जवाब दो ना......

लड़की- ok but as a Friend.

हर सिंगल लड़के की कहानी.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... ... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है.)