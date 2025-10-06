Trending Jokes: जब पड़ोसन की छोटी सी बात ने गोलू की जिंदगी में किया चमत्कार...

> गोलू की बीवी ने उसे आज बर्तन धोने से मना किया तो वो खुश हो गया.

दोस्त- क्या हुआ यार... आज बड़ा खुश है.

गोलू- हां बीवी ने कहा कि अब से मुझे घर के बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है.

दोस्त- पर ये चमत्कार हुआ कैसे?

गोलू- बस यार... मैं बर्तन धो ही रहा था और पड़ोसन ने आकर देख लिया और बोली काश ये मेरा पति होता...

बस तब से मेरी बीवी कह रही है कि मुझे अब से बर्तन नहीं धोने हैं...

> सोनू- पता नहीं सुबह-सुबह किस का चेहरा देखा आज, सारा दिन खराब हो गया

मोनू- क्या हुआ भाई? मैंने तो सुबह बॉलीवुड हीरोइन का चेहरा देखा था...

सोनू- सपना था क्या?

मोनू- नहीं उठते ही रील देखने लगा था.. वहां दिख गई थी.

> पिंकी को एक लड़का प्रपोज करता है

लड़का- आई लव यू पिंकी... मैं तुमसे प्यार करता हूं

पिंकी- क्या बात है... मैं भी मुझसे बहुत प्यार करती हूं.

लड़का- और मुझसे नहीं करती हो?

पिंकी- मैं एक टाइम में एक से ही प्यार कर सकती हूं... इसलिए मैं अपने साथ लॉयल हूं.

> मोलू की पत्नी- इतनी रात हो गई है, आज तुम घर क्यों नहीं आए?

मोलू- यार मैं जाम में फंसा हूं.

पत्नी- तो कब तक आ पाओगे?

मोलू- 3 जाम पी दिए हैं चौथे में फंसा हूं... सोच रहा हूं पी लूं या रहने दूं... जैसे ही इस उलझन से बाहर होऊंगा आता हूं...

> एक लड़के के सिर पर गहरी चोट आती है. जिसके बाद उसकी बीवी उसे अस्पताल लेकर जाती है.

डॉक्टर-लगता है भगवान ने मरीज की मेमोरी छीन ली है.

लड़के की बीवी- ऐसा कैसे हो सकता है. मेरे पति को मेरा नाम तो याद होगा ही.

(इतने में लड़का उठ जाता है...)

लड़का- मुझे मेरी बीवी का नाम याद है केवल... बाकी कुछ याद नहीं आ रहा.

डॉक्टर- इसकी पूरी मेमोरी डिलीट हो गई पर वायरस का नाम अभी भी मन से नहीं गया...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).



