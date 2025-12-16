scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chutkule: साड़ी की दुकान पर महिला ने की ऐसे डिजाइन की डिमांड... पढ़ें मजेदार चुटकुले

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले
सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले

>  बॉयफ्रेंड- क्या तुम जानती हो कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि पानी गरम हो सकता है
गर्लफ्रेंड- हां जरूर, क्यों नहीं
जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है, तो पानी क्यों नहीं...

 

> आधी रात को एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के घर का दरवाजा खटखटाया... 
ममता- कौन है? 
लड़का- मैं हूं?
ममता- मैं कौन? 
लड़का अरे बेवकूफ, तू ममता और कौन.

सम्बंधित ख़बरें

JOKES
जन्मदिन पर पिंकी को मिला ऐसा गिफ्ट, जानकर हंसने लगेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स 
Jokes: जब गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया चिंटू, फिर हुआ कुछ ऐसा...  
Jokes
Jokes: इतिहास के टीचर ने पूछा सवाल, मंटू का जवाब सुनते ही उड़ गए होश! 
JOKES
शादी से पहले पति ने कहा करोड़ों कमाता हूं, सच्चाई जानकर हंस पड़ेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स 
Chutkule in Hindi
गोलू की बात सुनकर इंस्पेक्टर को लगा झटका, पढ़िए सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स 

 

> लड़के वाले लड़की देखने आए
लड़के वाले - आपकी लड़की का क्या नाम है?
लड़की वाले - हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, रामप्यारी
लड़की वाले - आपके लड़के का क्या नाम है?
लड़के वाले - हमारा पी, आपका पी, सबका पी.. पप्पी.

 

टीकू घबराया हुआ पुलिस स्टेशन जा रहा था. 
टीकू - मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं.
मोनू - क्यों भाई, तुमने क्या किया?
टीकू - मैंने अपनी बीवी के सर पर जोर से डंडा मार दिया था.
मोनू - तो वो मर गई क्या?
टीकू- नहीं बच गई और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी.

 

> पति- तुम बहुत प्यारी हो.
पत्नी- थैंक्स, मजा आ गया सुनकर.
पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो.
पत्नी - थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो?
पति - खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं.

Advertisement

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>  बॉयफ्रेंड-  बहू कहां हो तुम?
गर्लफ्रेंड-  होटल में हूं बहुत तेज भूख लग रही थी है, इसलिये यहां खाना खा रही हूं, आप कहां हो ?
बॉयफ्रेंड- लंगर में...तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ा हूं, खीर मेरे लिए भी ले लेना!

 

>  बाप- बेटे ने बड़ी मुश्किल से सास-बहू का झगड़ा शांत करवाया
तभी बच्चे ने नानी को आते देखा और चिल्लाया
तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई....

 

>  सास ने फ्रिज खोला तो गुस्से में बहू को आवाज लगाई
बहू- ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है, पागल हो गई है क्या
बहू- मां जी आपने ही तो कहा था कि आटा गूंथने के बाद एक घंटा फ्रिज में रखना....

 

>  एक औरत साड़ी की दुकान पर साड़ी लेने गयी....
दूकानदार- बताइये मैडम जी, आपको कैसी साड़ी दिखाऊं?
महिला- ऐसी साड़ी दिखाओ कि देखकर पड़ोसन जल जाए

 

>  जीजा ( साली से)- तुम मेरी फिल्म में काम करोगी?
साली- पर सीन क्या है?
जीजा- तुम्हें धीरे-धीरे पानी में जाना है।
साली- ओह वाउ, पर फिल्म का नाम क्या है?
जीजा- गई भैंस पानी में...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement