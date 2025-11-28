Hindi Jokes: टीचर ने मोनू से मंगवाए रसगुल्ले, फिर हुआ कुछ ऐसा.... चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

> मोनू एक बार बीमार होने पर अकेले अस्पताल गया...

डॉक्टर ने उसे सूई लगाई और कहा-

चिंता मत करो, तुम्हें लेने तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे..

मोनू- लेकिन वो तो सालों पहले मर चुके हैं.

डॉक्टर - मुझे पता है, तुम बस इंतजार करो.

> राजू (अपनी पत्नी से) – मेरी लड़ाई हुई है, पड़ोस के आदमी के हाथ में जो आया उसने मुझे पीट दिया...

पत्नी- तो तुम भी मार आते दो-चार, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था क्या?

राजू- मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था बस...

> एक बार स्कूल में टीचर ने रमेश से पूछा

टीचर- बेटा, आगरा कहां पर है...

रमेश- सर, नहीं पता

टीचर- चलो फिर.. बेंच पर खड़े हो जाओ

रमेश- सर, कल मैडम ने भी किया था खड़ा, कोई आगरा नहीं दिखा मुझे.

> एक बार सोनू अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाता है...

दोनों सुहाने मौसम में चाय पी रहे होते हैं, इतने में सोनू अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ पूछता है...

सोनू की गर्लफ्रेंड- चुप करो, मुझे मौसम का आनन्द लेने दो...

सोनू- लेकिन मैं तो...

गर्लफ्रेंड- जो भी कहना है चाय पीने के बाद कहना

गर्लफ्रेंड- (चाय पीने के बाद)- कहो जो कहना था...

सोनू- तुम्हारी चाय में मक्खी गिरी हुई थी.

> एक लड़की अपनी दोस्त से कहती है...

लड़की- ये लड़के बिल्कुल भरोसे लायक नहीं होते..

दोस्त- क्यों पति ने कुछ किया क्या?

लड़की- हां, वो मुझे धोखा दे रहा है.

दोस्त- तुम्हें कैसे मालूम?

लड़की- परसों मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे दूसरी औरत के साथ देखा.

> पति- मेरी बीवी चुनाव लड़ रही है, देखना वही जीतेगी.

दोस्त- ऐसा क्यों?

पति- उसे बहुत अनुभव है.

दोस्त- जीतने का?

पति- नहीं, लड़ने का.

> पत्नी- तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया

पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी.

पत्नी- यह क्या है?

पति- मेरे देश की धरती सोना उगले... उगले हीरे मोती... मेरे देश की धरती.

पत्नी गुस्से से घूरती हुई.

> मोनू को टीचर ने रसगुल्ले लेने भेजा, मोनू लेकर आया और टीचर को दे दिया.

टीचर- मोनू, तुम जब ये रसगुल्ले लेने गये तो तुम्हारा मन नहीं किया रसगुल्ले खाने का?

मोनू- बहुत मन किया सर, इसलिए बस चूस कर वापिस डब्बे में रख लिए.

> पेशेंट- मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है.

डॉक्टर- क्या परेशानी है ?

पेशेंट- पूरी रात सोता हूं और दिन जागकर गुजारना पड़ता है.

डॉक्टर- सारी रात धूप में बैठ जाओ, तुरंत ठीक हो जाओगे.

