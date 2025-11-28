scorecardresearch
 
Hindi Jokes: टीचर ने मोनू से मंगवाए रसगुल्ले, फिर हुआ कुछ ऐसा.... चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

हमें जीवन में हंसते रहना चाहिए, हंसना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसके लिए जोक्स हमारी मदद कर सकते हैं. आइए कुछ मजेदार जोक्स से आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें.

सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले
सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले

> मोनू एक बार बीमार होने पर अकेले अस्पताल गया...
डॉक्टर ने उसे सूई लगाई और कहा-
चिंता मत करो, तुम्हें लेने तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे..
मोनू- लेकिन वो तो सालों पहले मर चुके हैं.
डॉक्टर - मुझे पता है, तुम बस इंतजार करो.

 

> राजू (अपनी पत्नी से) – मेरी लड़ाई हुई है, पड़ोस के आदमी के हाथ में जो आया उसने मुझे पीट दिया...
पत्नी- तो तुम भी मार आते दो-चार, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था क्या?
राजू- मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था बस...

> एक बार स्कूल में टीचर ने रमेश से पूछा
टीचर- बेटा, आगरा कहां पर है...
रमेश- सर, नहीं पता 
टीचर- चलो फिर.. बेंच पर खड़े हो जाओ
रमेश- सर, कल मैडम ने भी किया था खड़ा, कोई आगरा नहीं दिखा मुझे.

 

> एक बार सोनू अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाता है...
दोनों सुहाने मौसम में चाय पी रहे होते हैं, इतने में सोनू अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ पूछता है...
सोनू की गर्लफ्रेंड- चुप करो, मुझे मौसम का आनन्द लेने दो...
सोनू- लेकिन मैं तो...
गर्लफ्रेंड- जो भी कहना है चाय पीने के बाद कहना
गर्लफ्रेंड- (चाय पीने के बाद)- कहो जो कहना था...
सोनू- तुम्हारी चाय में मक्खी गिरी हुई थी.

> एक लड़की अपनी दोस्त से कहती है...
लड़की- ये लड़के बिल्कुल भरोसे लायक नहीं होते..
दोस्त- क्यों पति ने कुछ किया क्या?
लड़की- हां, वो मुझे धोखा दे रहा है.
दोस्त- तुम्हें कैसे मालूम?
लड़की- परसों मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे दूसरी औरत के साथ देखा.

 

> पति- मेरी बीवी चुनाव लड़ रही है, देखना वही जीतेगी.
दोस्त- ऐसा क्यों?
पति- उसे बहुत अनुभव है.
दोस्त- जीतने का?
पति- नहीं, लड़ने का.

ऐसे ही मजेदार जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

 

> पत्नी- तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया
पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी.
पत्नी- यह क्या है?
पति- मेरे देश की धरती सोना उगले... उगले हीरे मोती... मेरे देश की धरती.
पत्नी गुस्से से घूरती हुई.

 

> मोनू को टीचर ने रसगुल्ले लेने भेजा, मोनू लेकर आया और टीचर को दे दिया.
टीचर- मोनू, तुम जब ये रसगुल्ले लेने गये तो तुम्हारा मन नहीं किया रसगुल्ले खाने का?
मोनू- बहुत मन किया सर, इसलिए बस चूस कर वापिस डब्बे में रख लिए.

 

> पेशेंट- मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है.
डॉक्टर- क्या परेशानी है ?
पेशेंट- पूरी रात सोता हूं और दिन जागकर गुजारना पड़ता है.
डॉक्टर-  सारी रात धूप में बैठ जाओ, तुरंत ठीक हो जाओगे.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं हैं.)

---- समाप्त ----
