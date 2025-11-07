scorecardresearch
 

Jokes: वकील ने महिला से पूछा पति की मौत का कारण, जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले चुटकुले.

सोशल मीडिया पर वायरल चुटकुले

> बीवी ने प्यार से पति का सिर दबाते हुए पूछा- शादी से पहले कौन दबाता था?
पति बोला, शादी से पहले सिर दर्द होता ही नहीं था.
बीवी की बोलती हो गई बंद!

 

> एक कंजूस सेठ जब मरने को हुआ तो एक रिश्तेदार ने कहा- अब तो आप मर ही रहे हैं, जाते-जाते समाज के लिए कुछ दे जाइए.
सेठ – अब जान तो दे रहा हूं , इससे ज्यादा क्या चाहिए समाज को!

> ज्योतिषी मुन्ना का हाथ देखकर- बेटा तुम बहुत पढ़ोगे.
मुन्ना- पढ़ तो मैं 4 साल से रहा हूं,
ये बताओ कि pass कब होऊंगा?

 

> एक बूढ़ी औरत ATM के पास गप्पू से बोली: बेटा मेरा बैलन्स चेक करना !
गप्पू ने उसे धक्का दे दिया, बूढ़ी औरत गिर गई !
गप्पू: आपका बैलन्स खराब है !

 

> टीचर- Date और तारीख में क्या अंतर है ?
सारी Class चुप
गप्पू- सर, Date में Girlfriend के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ.

 

>पापा- बेटी, बड़ी हो के क्या करोगी ?
बेटी- शादी...
पापा- गलत बात है... अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते...!

 

> एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी... 
एक नौजवान बोला- चांद तो रात में निकलता हैं, आज दिन में कैसे निकल आया?
लड़की बोली- अरे उल्लू तो रात को बोलता था, आज दिन में कैसे बोल रहा है...


> वकील: तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई?
महिलाः जहर पीने से.
वकील: फिर ये चोट के निशान कैसे हैं?
महिला: पीने से मना कर रहे थे ना.

 

> प्रेमिका ने प्रेमी से कहा- अपनी शादी के लिए तुम मां से मिलकर देखो
प्रेमी बोला- नहीं डियर! अब तुम्हारे सिवाए कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बस सकती.

 

> राम ( टीचर से ) – मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था…
टीचर – बस यूं समझिए कि इतिहास अपने-आप को दोहरा रहा है…!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

