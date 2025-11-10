scorecardresearch
 

Viral Jokes: राजू ने भिखारी को दिया 500 का नोट, फिर जो हुआ.... पढ़िए मजेदार जोक्स

Viral Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी आपको इतना व्यस्त बना सकती है कि कई बार हंसने तक का समय नहीं निकाल पाते. जीवन के बाकी कामों के बीच खुद के लिए समय निकालना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं. तो चलिए, चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आज फिर मजेदार वायरल चुटकुले पढ़ते हैं.

Jokes
Jokes

- राजू को रास्ते में एक भिखारी मिलता है
भिखारी– 5 दिन से भूखा हूं साहब, कुछ पैसे दे दो... 
राजू बटवा निकालते हुए कहता है- छुट्टे पैसे हैं क्या? मैं 500 देता हूं तुम 400 वापस करना
भिखारी- हां मेरे पास हैं
राजू- अच्छा हैं तो उन पैसों से कुछ खा लेना...

 

- पति- काश तुम शक्कर जैसी होती, मीठा बोल पाती.
पत्नी- काश तुम अदरक होते, मैं भी कूट पाती

-पिंकी- सुनो जी, आदमी खुश हो रहा है... इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे?
पति- अनमैरिड

- पापा- क्या कर रही हो बेटा?
नेहा- पढ़ रही हूं पापा...
पापा- अच्छी बात है... क्या पढ़ रही हो आज?
नेहा- पापा दोस्तों के मैसेज

 

- एक महिला अपने पति पर बहुत चिल्लाती थी और उसकी कोई बात नहीं सुनती थी... फिर एक दिन महिला डॉक्टर पर जाकर पूछती है- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बोलने लगे हैं... क्या करूं?
डॉक्टर- आप उनको होश में बोलने की आजादी दे दो, वो नींद में नहीं बोलेंगे...
 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

