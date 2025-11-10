Viral Jokes: राजू ने भिखारी को दिया 500 का नोट, फिर जो हुआ.... पढ़िए मजेदार जोक्स

- राजू को रास्ते में एक भिखारी मिलता है

भिखारी– 5 दिन से भूखा हूं साहब, कुछ पैसे दे दो...

राजू बटवा निकालते हुए कहता है- छुट्टे पैसे हैं क्या? मैं 500 देता हूं तुम 400 वापस करना

भिखारी- हां मेरे पास हैं

राजू- अच्छा हैं तो उन पैसों से कुछ खा लेना...

- पति- काश तुम शक्कर जैसी होती, मीठा बोल पाती.

पत्नी- काश तुम अदरक होते, मैं भी कूट पाती

-पिंकी- सुनो जी, आदमी खुश हो रहा है... इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे?

पति- अनमैरिड

- पापा- क्या कर रही हो बेटा?

नेहा- पढ़ रही हूं पापा...

पापा- अच्छी बात है... क्या पढ़ रही हो आज?

नेहा- पापा दोस्तों के मैसेज

- एक महिला अपने पति पर बहुत चिल्लाती थी और उसकी कोई बात नहीं सुनती थी... फिर एक दिन महिला डॉक्टर पर जाकर पूछती है- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बोलने लगे हैं... क्या करूं?

डॉक्टर- आप उनको होश में बोलने की आजादी दे दो, वो नींद में नहीं बोलेंगे...



