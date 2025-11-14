scorecardresearch
 

Viral Jokes: मिर्ची किस मौसम में लगती है? पति का जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

हंसी-मज़ाक और पॉजिटिव माहौल में लाइफ का हर पल अच्छा लगता है. स्ट्रेस से निजात पाने के लिए लाइफस्टाइल में हंसने का अहम योगदान माना जाता है. आपको खुश रखने के लिए हम लेकर आए हैं, वायरल मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपका चेहरा खिल उठेगा.

पत्नी - तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो,
जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं.
पति - तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर.

 

लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली- हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है.
चपरासी - बाबू से जाकर मिल लो.
लड़की ने तुरंत अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली- बाबू तुमने बताया नहीं तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो.

गोलू- जिसका कोई नहीं होता, उसका पता है क्या होता है?
मोलू- हां... भगवान.
गोलू- नहीं रे.
मोलू- फिर?
गोलू- उसकी नींद पूरी होती है.

 

पत्नी - अरे जरा मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो ना...
पति - अरे रात में चार्जिंग मत लगाओ, मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता है
पत्नी - अरे आप टेंशन मत लो, मैंने मोबाइल की बैटरी पहले ही निकाल ली है.

 

टीचर- तुम पंछी के बारे में सब जानते हो?
स्टूडेंट- हां
टीचर- अच्छा ये बताओ कौन सा पंछी उड़ नहीं सकता?
स्टूडेंट- मरा हुआ पंछी
दे थप्पड़..... दे थप्पड़.

पत्नी- सुनिए जी, मिर्ची किस मौसम में लगती है?
पति- किसी खास मौसम में नहीं लगती,
जब सच बात बोलो तब लग जाती है.

 

मेरा एक दोस्त मुझसे हमेशा कहता था.
भाई कुछ अलग कर,
मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को उससे अलग करवा दिया,
अब जूते लेकर मुझे ढूंढ रहा है.

 

मोनू अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से मिलने गया..
लड़की का पिता-  मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान के साथ गुज़ारे..
मोनू- बस अंकल,
इसीलिए तो मैं उसे यहां से ले जाने आया हूं.
दे जूते..दे चप्पल.


एक भिखारी को 100 का नोट मिला
वो फाइव स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया
1500 रुपये का बिल आया, उसने मैनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है
मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया
भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया
इसे कहते हैं... फाइनेन्शियल मैनेजमेंट विदाउट एमबीए इन इंडिया.

 

लड़की का फोन आता है लड़के को
लड़का- हां,  कितने का रिचार्ज करवाऊं?
लड़की- तुम्हें क्या लगता है मैं हर बार रिचार्ज करवाने के लिए ही फ़ोन करती हूं क्या?
लड़का-तो ?
लड़की- 2 ड्रेस दिलवा दे ना.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.) 

---- समाप्त ----
