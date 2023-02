Jokes: पत्नी से जीतना चहता था पति, अंत में हुआ कुछ ऐसा जानकर जोर-जोर से हंसेंगे आप

> पति- चलो एक गेम खेलते हैं.

पत्नी- क्या?

पति- तुम 4 आदमियों का नाम लिखो जिन्हें तुम पसंद करती हो और मैं 5 औरतों का लिखता हूं.

पत्नी- ठीक है.

पति द्वारा लिखे गए नाम- सीता- पत्नी की बहन

टीना- पत्नी की मौसी की बेटी.

मिंकी- पत्नी की चाची की छोटी बेटी.

पत्नी द्वारा लिखे हुए नाम- सचिन तेंदुलकर, रणवीर सिंह, वरुण धवन.

नाम पढ़ने के बाद बेचारा पति पत्नी से डरकर चार दिन से बाहर सो रहा है.

ये खतरनाक खेल ना खेलें.

> मीना- देख तेरे पति की सेक्रेटरी उनको ही देखे जा रही है...

टीना- मुझे पता है. पर मैं तो ये देखना चाहती हूं कि मेरा पति कितनी देर तक अपनी तोंद को अंदर दबाकर रख सकता है.

Jokes: शौंटी ने निकाला सिरदर्द का ऐसा इलाज, जानकर खूब हंसेंगे आप

> गर्लफ्रेंड- बताओ पजामा और प्लाजो 2 भाई हैं और दोनों में क्या अंतर है?

बॉयफ्रेंड- एक सरकारी स्कूल में पढ़ा है और दूसरा कॉन्वेन्ट में...

> टिल्लू- बाबा, दाहिने हाथ में खुजलाहट है.

बाबा- वत्स, लक्ष्मी आने वाली हैं.

टिल्लू- दाएं पैर में भी खुजलाहट है.

बाबा- यात्रा योग बन रहा.

टिल्लू- पेट पर भी खुजलाहट है.

बाबा- उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी.

टिल्लू - गर्दन पर भी खुजलाहट है.

बाबा- दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है.

Funny Jokes: इंजीनियर और प्लंबर के बीच हुई ये बहस पढ़कर जोर से हंसेंगे आप

> पत्नी ने अचानक पति को जोर का चाटा मारा!

पति बेचारा तिलमिला उठा..

पति- मारा क्यों…?

पत्नी- जी मच्छर था…

और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे ये मुझे बर्दाश्त नहीं...

> लड़का- Hi

लड़की- How are you?

लड़का- I am fine, Thank you. And You?

लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?

लड़का- मैंने reply तो किया I am fine.

लड़की- एक तो तुम लोगों को English आती

नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो.

लड़का- क्या मतलब?

लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?

लड़का- सॉरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के…

जोर-जोर से हंसने के लिए ये चुटकुले जरूर पढ़ें

> ट्रैफिक सिगनल पर...

बॉयफ्रेंड: मुझे तुम्हारी आंखों में सारा संसार नजर आता है...

पास में रुके बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा: अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं.



(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)