पति को घूर रही थी एक लड़की, देखकर भी चुप रही पत्नी, वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप

> एक बार एक दादा-दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया…

अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचे जहां वो जवानी में मिला करते थे,

वहां खड़े-खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया

लेकिन दादी नहीं आईं,

घर जाकर दादा गुस्से से, “आईं क्यों नहीं?

दादी शर्माते हुए,' मम्मी ने आने नहीं दिया'.

> लड़की देखने हरीश सपरिवार पहुंचा.

उनके सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी.

लड़की वालों ने कहा, 'सीमा की आवाज कोयल जैसी है,

उसकी गर्दन तो मोरनी के जैसी है, चाल हिरणी जैसी और स्वभाव में से तो गाय है.'

हरीश ने कहा, 'जी, क्या इसमें कोई इंसानी गुण भी हैं?

>औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है..

काम करे तो सांस फूल जाती है..

और बैठ जाए तो सास फूल जाती है..

कुछ न करे तो बेचारी खुद फूल जाती है..

> पत्नी- जरा किचन से नमक लेते आना.

पति- यहां तो कहीं नमक नहीं है.

पत्नी- तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो. एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो. जिंदगी में कुछ तो काम करो. मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा...इसलिए पहले ही ले आई थी.

अब कोई बताए इसमें पति कहां गलत है.

> भूगोल पढ़ाने वाली एक मैडम बहुत दुबली-पतली थीं.

उनकी पोस्टिंग एक गांव में हो गई.

एक दिन वो क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछ रही थीं-बताओ बच्चों, धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है?

एक लड़के ने कहा, मैडम जी कुछ खा लिया करो.

बिना खाए स्कूल आओगी तो धरती ऐसे ही घूमती नजर आएगी!

> प्रोफेसर- क्या आप जानते है wife झगड़ालू क्यों होती है ?

छात्र- क्योंकि इसका फुलफॉर्म है Without Information Fighting Everytime

> टीटू- मम्मी आप कहती हैं कि परियां उड़ती हैं, फिर पड़ोस की आंटी क्यों नहीं उड़ती?

मम्मी- वह कबसे परी हो गई ?

टीटू- पापा ही तो आंटी को परी कहते हैं...

मम्मी- तो फिर बेटा आज वो परी भी उड़ेगी और तेरे पापा भी.

> मिंकी- देख तेरे पति की सेक्रेटरी उनको ही देखे जा रही है...

चिंकी- मुझे पता है. पर मैं तो ये देखना चाहती हूं कि मेरा पति कितनी देर तक अपनी तोंद को अंदर दबाकर रख सकता है...

> बेटा- पिताजी मैं बीएससी पास हो गया हूं. आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की दवाई बनाऊंगा.

पिता- भगवान से डर बेटा जिसके कारण बिना परीक्षा दिए पास हुआ है उसी के साथ विश्वासघात करने की सोच रहा है.

> गर्लफ्रेंड- क्या आप मेरे लिए शेर को मार के ला सकते हो?

बॉयफ्रेंड - नो जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं..

गर्लफ्रेंड- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक/व्हाट्सऐप चेक कर सकती हूं

बॉयफ्रेंड- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रहीं थीं?

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

