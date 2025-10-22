प्रेग्नेंट बीवी ने कही ऐसी बात, सुनकर पति के उड़ गए होश... पढ़ें Viral Jokes

- बीवी - एक बात बोलूं?

पति - बोलो

बीवी - मारोगे तो नहीं ?

पति - नहीं तो, क्या बात है?

बीवी - मैं प्रेग्नेंट हूं..

पति - अरे वाह.. अच्छी खबर …. तुम डर क्यों रही थी?

बीवी - कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी…!

पति बेहोश!

- पति- मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है,

जल्दी से एंबुलेंस के लिए कॉल लगाओ

पत्नी- हां, लगाती हूं

अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ

पतिः रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है.

- पति-पत्नी एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे

एक दूसरे की आंख में आंख डाले पत्नी ने रोमांटिक होकर पूछा !

ऐसे क्या देख रहे हो जी?

पति: थोड़ा आराम से खा, मेरी बारी ही नहीं आ रही…!!!

- बब्लू- बेकार ही लोग कहते हैं कि पत्नियां अपनी गलती नहीं मानती हैं.

डब्लू- अच्छा... तुम्हारी पत्नी क्या कहती है?

बब्लू- कहती है गलती हो गई तुमसे शादी करके!

- सोशल मीडिया पर पर्यावरण से जुड़ा मैसेज आया...

पेड़ों पर प्रेमिकाओं का नाम लिखने से अच्छा है...उनका नाम का पेड़ लगाया जाए.

लड़के ने प्रेमिकाओं की लिस्ट बनाई और फाइनल लिस्ट देखने के बाद उसने आम का बगीचा लगाने का फैसला किया.

- चिंटू- भाई समोसा खाएगा ?

मिंटू- नहीं ,आज मेरा व्रत है.

चिंटू- भाई मेरी तरफ से है.

मिंटू- मीठी चटनी डालकर लाना.



- चिंटू- "राहों में उनसे मुलाकात हो गई ,जिससे डरते थे वही बात हो गई...इस गाने का क्या मतलब है ?

मिंटू- इसका मतलब है कि गायक का चालान कट गया है!





- पति- आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो,

ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें खत्म?

पत्नी- नहीं…

वो क्या है ना…LIC वाला परसों ही पोलिसी के सब फायदे बता कर गया है…!!!

- नई-नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया…

मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था।

पति – खाना बहुत अच्छा बना है.

पत्नी – लेकिन, आप रो क्यों रहे हैं?

पति – खुशी के कारण!

पत्नी – और दूं?

पति – नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा…!!!

-पत्नी- अगर मेरी किसी राक्षस के साथ भी शादी हो

जाती तो भी मैं इतना दुखी न होती जितनी तुम्हारी साथ हूं

पति- पगली !! खून के रिश्तों में कहां शादी होती है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----