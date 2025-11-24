scorecardresearch
 

Hindi Jokes: जब पत्नी ने की सोना-हीरा-मोती की डिमांड, पति ने किया ये मज़ेदार काम

हंसने-मुस्कुराने से आस-पास का माहौल और आपका मूड अच्छा रहता है. आजकल के बिजी शेड्यूल में लोग मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, इसलिए आपको गुदगुदाने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार वायरल चुटकुले. इन्हें पढ़कर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हंसी.

Viral Jokes
> दुकानदार- बहनजी कैसी साड़ी दिखाऊं ?
बहनजी- ऐसी जिसे पड़ोसन देखकर सुलग जाए.

 

> टीचर- बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है ?
छात्र- स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर ही रह जाते हैं!

> पत्नी- तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया
पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी.
पत्नी- यह क्या है?
पति- मेरे देश की धरती सोना उगले... उगले हीरे मोती... मेरे देश की धरती.
पत्नी गुस्से से घूरती हुई.

 

> बब्लू- यार मैं कब से वो पर्दा ढूंढ रहा हूं... मिल ही नहीं रहा है.
डब्लू- कौन सा पर्दा...?
बब्लू- यार गलतियों पर डालने वाला पर्दा, पता है कहां मिलता है..?
डब्लू हैरान...

 

> दो दोस्त आपस में बात करते हुए...
रोहन- मुझे चिकनी-चुपड़ी बातें सीखनी है.
सोहन- तो?
रोहन- तो यही कि कौन सा घी सही रहेगा ?

> पेशेंट- मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है.
डॉक्टर- क्या परेशानी है ?
पेशेंट- पूरी रात सोता हूं और दिन जागकर गुजारना पड़ता है.
डॉक्टर-  सारी रात धूप में बैठ जाओ, तुरंत ठीक हो जाओगे.

 

> गर्लफ्रेंड- बाबू! मेरे दोनों पैर टूट गए..
बॉयफ्रेंड- ओह नो, कैसे बेबी?
गर्लफ्रेंड- मैं छत से नीचे गिर गई. 
बॅायफ्रेंड- लेकिन तुम तो पापा की परी हो,उड़ जाती.

 

> गप्पू- देख मेरी किस्मत कितनी खराब है
सप्पू- क्या हुआ?
गप्पू- मैंने गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए बड़ा 
टेडी बियर भेजा तो उसकी मम्मी ने उसमें से रुई निकाल दी. 

 

> टीचर: बीरबल कौन था?
गप्पू: पता नहीं टीचर
टीचर: पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चले
गप्पू: प्रमोद, विक्की, गौरव कौन हैं?
टीचर: मुझे क्या पता?
गप्पू: बेटी पर ध्यान दो तो पता चले.

 

> टीचर : कल होमवर्क नही किया तो मुर्गा बना दूंगी.
गप्पू: मैंम मुर्गा तो मैं नही खाता, मटर पनीर बना लेना...


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

