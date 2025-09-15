Funny Jokes: पड़ोसन के साथ फिल्म देखते पकड़ा गया पति, पत्नी से बचने का तरीका जान हंस पड़ेंगे आप

> मीना- डॉक्टर चेहरे में जलन हो रही है.

डॉक्टर- आपके चेहरे का हमें एक्स-रे करना पड़ेगा.

मीना- एक्स-रे में क्या होता है?

डॉक्टर- चेहरे की फोटो खींची जाती है.

मीना 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं.

डॉक्टर बेहोश!



> लड़की ने फेसबुक पर लिखा- 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना'

थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया- धीरे-धीरे ही आ रहा था,

तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया.



> टीचर- इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो...वसंत ने मुझे मुक्का मारा.

चीकू- वसंत पंच मी...

दे थप्पड़, दे थप्पड़





> पत्नी- तुम कल पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे?

पति- हां, क्या करूं?

तुम तो जानती हो कि आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्में बनती कहां हैं?

> बॉयफ्रेंड- आई लव यू.

गर्लफ्रेंड- आई लव यू टू.

बॉयफ्रेंड- कितना प्यार करती हो तुम मुझसे?

गर्लफ्रेंड- जितना तुम मुझसे करते हो.

बॉयफ्रेंड- धत्त तेरे की...इसका मतलब तू भी टाइमपास ही कर रही है.

> एक पागल आईने में देखने के बाद सोचने लगा...यार इसको कहीं देखा है

काफी देर टेंशन में सोचने के बाद बोला...अरे ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था.

>पिता बेटे पर गुस्सा करते हुए- एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम ये धनिया ले आए, तुझ जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए.

बेटा- पापा चलो इकट्ठे ही चलते है.

पिता- क्यों?

बेटा- मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है.

> कल तुम्हें फांसी होगी... बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?

कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं.

जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है.

कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा.

> चिंटू - पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था,

पिंटू ने पूछा – क्या हो गया?

चिंटू- कुछ नहीं, सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए.!!!

> टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए. तो तुम क्या करोगे?

स्टूडेंट- 1-2 घंटा देखंगे अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना स्टाफ रूम में रख देंगे.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

