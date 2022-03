Funny Jokes: चिंटू ने इंटरव्यू में बताई अपनी Risk Taking Capacity, जानकर नहीं रुकेगी हंस

Majedar Chutkule: मुस्कुराने और हंसने से चेहरे की 15 मांसपेशियां एक साथ तेजी से काम करती हैं. हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे चेहरे पर निखार आता है, स्किन ग्लो करती है. अच्छी सेहत के साथ-साथ अच्छी त्वचा के लिए भी हंसना बेहद जरूरी है. हम लेकर आए हैं कुछ ठहाकेदार चुटकुले जिन्हें पढ़ने के बाद आप यकीनन हंस पड़ेंगे.

> सेक्रेटरी गुस्से में बॉस के केबिन से बाहर निकली.

दोस्त- अरे, क्या हो गया?

सेक्रेटरी - कमीना, पूछ रहा था कि शाम को फ्री हो?

दोस्त- फिर ?

सेक्रेटरी- मैंने कहा हां, तो उसने 60 पेज टाइपिंग के लिए दे दिए.

> बॉस- Risk Taking Capacity कितनी है आपकी …

चिंटू- सर भगवान से अगले जन्म में भी यही पत्नी मांगी है.

रिजल्ट- Selected.

> शौंटी- मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं.

पापा- क्या वो भी तुझे पसन्द करती है?

शौंटी- जी हां.

पापा- जिस लड़की की पसन्द ऐसी हो मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता.

> दुकानदार- मैंने आपको दुकान की सभी चप्पले दिखा दीं, अब तो एक भी बाकी नहीं है.

चिंकी- वो सामने वाले डिब्बे में क्या है?

दुकानदार- बहन, रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच है.

> हिंदी कैसे हमारी ऊर्जा और समय बचाती है देखिये-

अंग्रेजी में- I cannot hear you properly ,can you please repeat what’s the matter?

हिन्दी में- हैं!!!!!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... ... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है.)