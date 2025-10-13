Funny Viral Jokes: गोलू ने पूछा- शादी के बाद क्या होगा? बाबा ने दिया गजब जवाब

- सोनू की मां बीमार होती है तो वह मां को लेकर डॉक्टर के पास जाता है.

सोन- डॉक्टर मेरी मां को क्या हुआ है?

डॉक्टर- तुम्हारी मां के दो टेस्ट लिए जाएंगे.

सोनू- वाह डॉक्टर, मैं जब टेस्ट में फेल होता हूं तो मां मारती है. आप भी दो चार इंजेक्शन मार ही देना.

- गोलू अपना हाथ एक बाबा को दिखाता है

बाबा- शादी के 10 सालों तक तुम्हें कष्ट झेलना पड़ेगा बच्चा

गोलू- अच्छा... फिर 10 साल बाद क्या होगा बाबा?

बाबा- तुमको आदत हो जाएगी... कष्ट झेलने की.

- पिंकी एक आदमी से बात कर रही होती है.

पिंकी- और सुनाओ... अभी क्या कर रहे हो?

आदमी- एक सुंदर लड़की से बात.

पिंकी- Thank you.

आदमी- (अपना फोन दिखाते हुए) Thank you छोड़ो... ये देखो उसकी फोटो, रिप्लाई ही नहीं दे रही अब मेरा

- मोलू अपने दोस्त से पूछता है

मोलू- कहां था कल रात को?

दोस्त- अपनी बीवी के साथ डिनर करने गया था.

मोलू- अच्छा क्या-क्या खाया?

दोस्त- पेट भर गालियां

- बॉयफ्रेंड- तुम इतनी टेंशन में क्यों हो ?

गर्लफ्रेंड- यार मैंने 50 पैसे का सिक्का कल निगल लिया था.

बॉयफ्रेंड- इसमें टेंशन की क्या बात है, आजकल 50 पैसे का सिक्का लेता कौन है.

गर्लफ्रेंड आग बबूला..

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

