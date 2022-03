Jokes: नर्स ने दिया ऐसा दिलासा कि मरीज अस्पताल से भाग खड़ा हुआ

Latest Jokes: जो कई लोग बॉडी पेन की समस्या से परेशान रहते हैं उन्हें भी हंसते रहना चाहिए क्योंकि हंसने से दर्द में राहत मिलती है साथ ही हमारा रक्त संचार ठीक रहता है. आइए पढ़ते हैं कुछ मजेदार चुटकुले.

> ससुर का इलाज दामाद कर रहा था,

ऑपरेशन से पहले ससुर जी बोले

देख लो, बेटे में जानता हूं कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे,

अगर कुछ अनहोनी हो गयी तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी

फिर ऑपरेशन सफल रहा.

> टीटू- तुम ऑपरेशन कराये बिना ही अस्पताल से क्यों भाग आये?

मौंटी- नर्स बार-बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है.

टीटू- तो इस में डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स.

मौंटी- वो मुझ से नहीं डाक्टर से कह रही थी.

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> गटरू जब भी कपड़े धोने लगता तब बारिश हो जाती,

एक दिन धूप निकल आयी तो गटरू भागा-भागा सर्फ लेने गया

रास्ते में ही बादल गर्जने लगे,

गटरू आसमान को देखकर बोला- मैं तो नमकीन लेने जा रहा था.

> राहुल घर से डांट खाता हुआ स्कूल की ओर जा रहा था,

रास्ते में किसी ने पूछा- बेटा पढ़ते हो?

राहुल- नहीं, स्कूल ड्रेस पहनकर तेरे बाप की बारात में जा रहा हूं.

> पति-पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ

पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चली गई,

वो इतने गुस्से में थी कि पति को रास्ते से ही मैसेज किया-

अब अपने फोन से मेरा नम्बर भी डिलीट कर देना,

पति ने रिप्लाई किया- Who Is This??

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... ... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है.)