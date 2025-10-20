Diwali Viral Joke: राजू बोला- इस बार नहीं, अगली दिवाली में छोड़ूंगा शराब! लॉजिक सुनकर खूब हंसेंगे आप

- राजू- मैं अगली दिवाली से शराब पीना छोड़ दूंगा...

पत्नी- इस दिवाली से क्यों नहीं छोड़ सकते?

राजू- छोड़ना तो मैं भी अभी चाहता हूं, पर फिर तुम लोग इस बार रॉकेट जलाने के लिए खाली बोतल कहां से लाओगे?

- सोनू- मैं होली के टाइम से डरा हुआ हूं. इसलिए दिवाली में बाहर नहीं निकलूंगा.

मोनू- क्या हुआ भाई?

सोनू- जैसे लोगों ने होली में बुरा ना मानो बोलकर रंग फेंक दिया था, अब पटाखे ना फेंक दें!

- गोलू की बीवी- आपका दोस्त किसी पागल लड़की से शादी करने जा रहा है.

गोलू- हां... मालूम है.

गोलू की बीवी- जब मालूम है तो रोकते क्यों नहीं?

गोलू- उसने रोका था क्या मुझे... जब उसने नहीं रोका तो मैं क्यों रोकूं.

- पिंकी- जबसे फोन रखा है मैं रोज आगे बढ़ती रहती हूं.

रिंकी- कैसे?

पिंकी- देख मेरा ध्यान फोन पर था, और मुझे 3 स्टेशन पीछे उतरना था... आज फिर से मैं आगे बढ़ गई...

- बीवी अपने पति से कहती है- तुम्हारे साथ शादी करके मेरे भाग फूट गए.

पति- तो क्यों की मुझसे शादी?

बीवी- हां मुझे तो दूर-दूर से रिश्ते आते थे.

पति- क्योंकि पास वालों को पता था तुम उनके सर पर नाच सकती हो.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

