scorecardresearch
 

Feedback

Diwali Viral Joke: राजू बोला- इस बार नहीं, अगली दिवाली में छोड़ूंगा शराब! लॉजिक सुनकर खूब हंसेंगे आप

Funny Viral Hindi Jokes 2025: आजकल के व्यस्त जीवन में लोग खुलकर हंसी-मजाक करना भूलते जा रहे हैं. दिनभर का काम और टेंशन लोगों की जिंदगी से मुस्कान गायब करती जा रही है. ऐसे में आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं, फिर से कुछ मजेदार चुटकुले जो आपको खुश करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

Advertisement
X
Funny Hindi Jokes
Funny Hindi Jokes

- राजू- मैं अगली दिवाली से शराब पीना छोड़ दूंगा...
पत्नी- इस दिवाली से क्यों नहीं छोड़ सकते?
राजू- छोड़ना तो मैं भी अभी चाहता हूं, पर फिर तुम लोग इस बार रॉकेट जलाने के लिए खाली बोतल कहां से लाओगे?

 

- सोनू- मैं होली के टाइम से डरा हुआ हूं. इसलिए दिवाली में बाहर नहीं निकलूंगा.
मोनू- क्या हुआ भाई?
सोनू- जैसे लोगों ने होली में बुरा ना मानो बोलकर रंग फेंक दिया था, अब पटाखे ना फेंक दें!

सम्बंधित ख़बरें

Short Jokes for Fun
Jokes: जब पत्नी ने पूछा- बाहर क्यों जाते हो? पति ने दिया ये मजेदार जवाब 
Jokes
जब मास्टर जी ने पूछा- कुतुबमीनार कहां है? छात्र का जवाब सुन लोटपोट हो जाएंगे आप 
Jokes
Jokes: जब सास ने बहू से पूछा- फ्रिज में घंटा क्यों रखा है? पढ़ें मजेदार जोक्स 
Jokes in Hindi
40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए या नहीं? लड़कों का जवाब कर देगा लोटपोट 
JOKES
जब नई नवेली दुल्हन ने मांगा तलाक, वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप 

 

- गोलू की बीवी- आपका दोस्त किसी पागल लड़की से शादी करने जा रहा है.
गोलू- हां... मालूम है.
गोलू की बीवी- जब मालूम है तो रोकते क्यों नहीं?
गोलू- उसने रोका था क्या मुझे... जब उसने नहीं रोका तो मैं क्यों रोकूं.

 

- पिंकी- जबसे फोन रखा है मैं रोज आगे बढ़ती रहती हूं.
रिंकी- कैसे?
पिंकी- देख मेरा ध्यान फोन पर था, और मुझे 3 स्टेशन पीछे उतरना था... आज फिर से मैं आगे बढ़ गई...

ऐसे ही और जोक्स के लिए यहां क्लिक करें

 

- बीवी अपने पति से कहती है- तुम्हारे साथ शादी करके मेरे भाग फूट गए.
पति- तो क्यों की मुझसे शादी?
बीवी- हां मुझे तो दूर-दूर से रिश्ते आते थे.
पति- क्योंकि पास वालों को पता था तुम उनके सर पर नाच सकती हो.

Advertisement

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Advertisement