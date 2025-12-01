Chutkule: तीन दिन से भूखा था भिखारी, शख्स से मांगा एक रुपया... चुटकुला पढ़कर हंस पड़ेंगे आप

पिंटू- मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, सोच रहा हूं दारू छोड़ दूं…

गप्पू- यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत…?

पिंटू- पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं…किसके पास छोडूं…!!!

पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…

पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…

पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!

पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…

पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…

पति- क्या ढूंढ रही हो…?

पत्नी- हमारी साड़ी…!!!

सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है…?

गप्पू ने हाथ खड़ा किया…

शिक्षक ने कहा- शाबाश बेटा, बताओ…?

गप्पू- सर, जो समुद्र के पास रहता हो वो सीनियर (sea-near) और जो चिड़ियाघर के पास रहता हो वो जूनियर (zoo-near)…!!

पत्नी- आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है…खाते ही गर्मी गायब…!

पति- ऐसा क्या बना दिया तुमने यार..?

पत्नी- नवरत्न तेल के पकौड़े…!!!

लड़की- कितना प्यार करते हो मुझसे?

प्रेमी- शाहजहां जितना

लड़की- तो ताजमहल बनवाओ

प्रेमी- जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूं

एक बच्चे ने अपनी मां से कहा- मां, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि…..!

मां- क्या??

बच्चा- आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं…?

मां ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया- बेटा…इतने बड़े तो…तेरे पापा भी नहीं हुए आज तक…!!

पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होतीं,

कभी तो मीठा बोलतीं...

पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भरकर कूटती...!!!

पत्नी का जवाब सुनकर पति बेहोश!

बॉस ने मीटिंग में चुटकुला सुनाया

बॉस के चुटकुले पर पूरी टीम हंसने लगी, लेकिन गप्पू नहीं हंसा

बॉस- तुम्हें मेरा चुटकुला समझ में नहीं आया क्या?

गप्पू- सर, मेरा दूसरी कंपनी में सेलेक्शन हो गया है!

गप्पू की बात सुनकर बॉस बेहोश हो गया

भिखारी- भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं

राहगीर- तीन दिन से भूखा है तो एक रुपये का क्या करेगा?

भिखारी- वजन देखना है कि कितना घटा!

